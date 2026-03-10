Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Agent over beschuldiging inkijken dossier Lisa: ‘Wij hebben Lisa juist in ons hart gesloten’

De Nederlandse Politiebond (NPB) noemt de excuses van de korpsleiding voor de gang van zaken in het onderzoek naar het raadplegen van de systemen in de zaak van Lisa een belangrijke en noodzakelijke stap. In Nieuws van de Dag ging een politieman gisteravond op de beschuldiging in.

Agenten reageerden eerder verontwaardigd. Zij voelen zich juist erg betrokken bij de zaak Lisa en wilden graag helpen. De korpsleiding liet gisteravond weten fouten te hebben gemaakt in de interne communicatie over het onderzoek en bood haar excuses aan. Brieven die hierover intern verstuurd werden, worden ingetrokken. Terecht, vindt Kooiman.

Wat gebeurde er met het ‘dossier Lisa’?

Vorige week werd bekend dat ongeveer 1700 politiemedewerkers in de interne systemen informatie opzochten over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De NPB stelde toen dat agenten te snel bekritiseerd werden voor het zoeken naar informatie over de dood van Lisa in de interne systemen.

Ook excuses van justitieminister David van Weel zijn „een belangrijke stap” richting herstel, vindt de NPB. Van Weel ging gisteravond door het stof. De bond noemt het wel wonderlijk dat de minister de Kamer „niet goed heeft geïnformeerd door direct te spreken van dossiers”. Van Weel zei in eerste instantie dat ongeveer 1700 politieagenten in het „dossier” van de vermoorde Lisa hadden gekeken, maar hij corrigeert dat nu naar „politiesystemen”.

De moord op Lisa, in de buurt van de Johan Cruijff ArenA, hield vele Nederlanders vorige zomer bezig. Tijdens de feestweek in haar woonplaats, die qua programma werd aangepast, werd een herdenking gehouden. Later was er ook een herdenking in het voetbalstadion van Ajax. De ouders van Lisa gaven aan diep geraakt te zijn.

‘Dat raakte mij enorm diep’

In Nieuws van de Dag reageerde gisteravond Officicier van Dienst van de recherche Ed Schildknegt. Je hoort hem in de video hierboven. Hij was één van de politiemedewerkers die op het matje moest komen. Schildknegt zegt onder meer dat hij niet in het officiële dossier Lisa heeft gekeken, maar in een incidentenmap. Bij een incident doet hij dat als Noord-Hollandse agent altijd, om te weten of hij Amsterdamse collega’s misschien moet assisteren: „Ik hoorde dat er excuses waren aangeboden aan de nabestaanden van Lisa en ook hoe zij daarop gereageerd hadden. Dat ze heel erg teleurgesteld waren, raakte mij enorm diep, vooral hun reactie. Het is dus absoluut niet zo, want wij hebben Lisa juist echt in ons hart gesloten.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties