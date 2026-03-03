Deel dit artikel: Share App Mail Pin

1700 politiemensen zagen dossier 17-jarige Lisa in, meestal zonder reden

Ongeveer 1700 politiemedewerkers hebben in de interne systemen informatie opgezocht over de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, zonder goede reden. Justitieminister David van Weel (VVD) meldt dat de korpschef hem daarover heeft geïnformeerd na onderzoek van het Landelijk Team Interne Onderzoeken. „Ik vind het onacceptabel dat dit gebeurd is”, aldus de bewindsman.

„In de eerste plaats voor de nabestaanden van Lisa, maar ook voor het vertrouwen in de integriteit van de politieorganisatie. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de politie zorgvuldig met informatie omgaat”, schrijft de politicus.

De politie heeft excuses overgebracht aan de nabestaanden via hun advocaat. Deze „ongeoorloofde raadpleging” geldt als een datalek en daarom is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte gebracht.

Regels

Alle betrokken politiemensen worden in een brief uitgenodigd voor een gesprek met hun leidinggevende, waarin ze kunnen toelichten waarom ze de informatie hebben opgezocht. „Als de inzage inderdaad ongeoorloofd blijkt, worden er passende maatregelen genomen”, aldus Van Weel. Dat is volgens de minister aan de korpschef.

Naar aanleiding van deze kwestie gaat de korpsleiding na of de informatiebeveiliging wel op orde is en in hoeverre medewerkers op de hoogte zijn van de regels over het raadplegen van systemen. De politie kijkt ook of extra maatregelen nodig zijn om de informatiebeveiliging te verbeteren.

