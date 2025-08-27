Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ouders Lisa na eerbetoon: ‘Ze zijn diep geraakt en voelen zich gesteund en ontroerd’

Bij de feestweek in Abcoude werd gisteren stilgestaan bij Lisa. Na de gewelddadige dood van het 17-jarige meisje besloot de organisatie van de Feestweek Abcoude het programma aan te passen en een moment stilte te houden. Later bleek dat haar familie daar bij aanwezig was en diep is geraakt.

Lisa werd vorige week met geweld om het leven gebracht toen ze vanuit Amsterdam naar huis fietste. Een 22-jarige verdachte is aangehouden.

De dood van het meisje dompelde het land onder in diepe rouw. Al dagen gaat het vrijwel nergens anders over. Zondag werd onder meer bij de voetbalwedstrijd Ajax – Heracles zichtbaar hoe iedereen begaan is met de familie van het meisje.

Feestweek aangepast na dood Lisa

De organisatie van de feestweek in Abcoude heeft het programma van het evenement vanwege haar dood aangepast. „Uit respect voor Lisa en als steun voor haar nabestaanden, familie, vrienden, klas- en clubgenoten en al die anderen die haar gekend hebben”, stond op de website van het evenement. „Laat het één minuut oorverdovend stil zijn in ons prachtige dorp!”

Ook is vanwege de dood van het meisje onder meer de kermis kleiner, wordt de muziek aangepast en kunnen mensen die daar behoefte aan hebben bij elkaar komen.

Het evenemententerrein viel gisteravond om 22.00 uur stil, waarna de kerkklokken in het dorp twee minuten luidden. Daarop volgde applaus. Honderden mensen waren samen. Bij café-restaurant De Eendracht brandde een grote fakkel. Sommige mensen hielden elkaar vast en na afloop omhelsden inwoners elkaar en werden er tranen weggepinkt.

Familie Lisa diep geraakt

Later werd bekend dat de familie van Lisa ook aanwezig was. „De familie van Lisa was erbij en is diep geraakt”, laat een woordvoerster van Namens de Familie na afloop weten. „Ze voelen zich gesteund en ontroerd door de grote betrokkenheid van het hele dorp.”

De familie van het omgebrachte meisje liet eerder via Namens de Familie weten dat het ze goed doet „dat er zoveel wordt meegeleefd en meegedacht, ook door de organisatie van de Feestweek Abcoude die met een aangepast programma komt”. Bij de dorpskerk liggen nog veel bloemen en staan kaarsen ter nagedachtenis aan Lisa.

👇 Teller inzamelingsactie op half miljoen euro De teller van de inzamelingsactie ‘Wij eisen de nacht op’ staat op ruim een half miljoen euro. Met de crowdfunding wil initiatiefneemster Danique de Jong ervoor zorgen dat er meer wordt gedaan aan de veiligheid van vrouwen op straat. De Jong begon de actie na de moord op de 17-jarige Lisa. De Jong zorgde er binnen een paar dagen voor dat de boodschap ‘Wij eisen de nacht op’ overal in het land op digitale schermen is te zien. De komende periode gaat ze samen met experts aan de slag om een concreet plan te maken voor de besteding van het geld.

‘Speciaal hiervoor gekomen’

Voorzitter Kees van Kats van de Stichting Feestelijkheden Abcoude noemde de stilte na afloop ‘indrukwekkend’. „Het was een heel mooi en emotioneel moment.” Hij vindt het ‘heel bijzonder’ dat iedereen op straat zo stil was. „Dat raakt.” Hij denkt dat het iets drukker is dan eerdere edities op deze avond. „Ik heb de indruk dat sommige mensen speciaal hiervoor zijn gekomen en erna weer naar huis zijn gegaan.”

