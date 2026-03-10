Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dieselprijs voor het eerst boven de 2,50 euro per liter

De gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen voor diesel in Nederland is dinsdagochtend voor het eerst tot boven de 2,50 euro per liter gestegen. Door de oorlog in het Midden-Oosten lopen de prijzen aan de pomp al ongeveer een week hard op. Ook benzine is weer een stuk duurder geworden.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers wordt voor een liter diesel inmiddels 2,519 euro gevraagd. Dat is bijna 6 cent meer dan maandag. Vrijdag werd al het record van 2,37 euro verbroken. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten ruim een week geleden was de adviesprijs voor diesel nog 2,09 euro.

Euro95 werd ook bijna 6 cent per liter duurder. Daar staat de gemiddelde adviesprijs nu op 2,453 euro. Dat was nog rond de 2,28 euro voordat de oorlog uitbrak. De benzineprijs kruipt steeds dichter bij het recordniveau van meer dan 2,50 euro uit juni 2022. Destijds gingen de prijzen hard omhoog door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Straat van Hormuz

Pomphouders kunnen wel afwijken van deze adviesprijzen. Zo zijn automobilisten soms wel tientallen centen per liter goedkoper uit als ze ver weg van de snelweg tanken.

Tanken is zoveel duurder geworden door de praktische afsluiting van de Straat van Hormuz bij Iran. Dat is een belangrijke zeestraat voor het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten. Hierdoor zagen verschillende landen rondom de Perzische Golf zich ook al genoodzaakt hun olieproductie te verlagen. Door de ontwikkelingen zijn de olie- en gasprijzen afgelopen week flink gestegen. De oliemaatschappijen rekenen dat nu door aan de consument.

Trump

Of de prijzen aan de pomp blijven stijgen, hangt af van het verdere verloop van de oorlog. De olieprijzen laten dinsdag juist een daling zien van zo’n 7 procent. De daling werd maandag ingezet nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat hij overweegt de Straat van Hormuz over te nemen. De president heeft ook gezegd dat de oorlog snel voorbij zou kunnen zijn.

De opmerkingen van Trump voeden bij handelaren de hoop dat het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz mogelijk snel kan worden hervat en de verstoringen van de wereldwijde olievoorziening binnenkort weer voorbij kunnen zijn. Toch is er nog veel onzekerheid. Trumps uitspraken over een mogelijk einde van de oorlog zijn inmiddels tegengesproken door de Iraanse Revolutionaire Garde. Die liet weten zelf te beslissen wanneer de oorlog voorbij is.

ANP

