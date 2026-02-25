Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kun je straks statiegeldflessen en -blikjes inleveren bij de buurman? Zo werkt het

Je kunt je lege statiegeldflessen en -blikjes voortaan mogelijk gewoon in je eigen straat inleveren. Hoe zit dat?

Statiegeld Nederland, onderdeel van inzamelingsstichting Verpact, breidt het aantal uitbetalende innamepunten uit via een nieuwe samenwerking met ViaTim. Dat is de organisatie achter een landelijk netwerk van pakketpunten aan huis.

Buurtgenoten als vrijwillige innamepunten

Buurtgenoten fungeren als vrijwillig innamepunt. De inzamelaar ontvangt een vergoeding voor de dienstverlening. Naast buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld ook sportclubs en evenementenlocaties zich aanmelden als vrijwillig innamepunt. Het is een aanvulling op innamepunten bij supermarkten en tankstations.

Na een proef kunnen bewoners inmiddels al op meer dan 250 locaties in hun eigen buurt terecht om statiegeldverpakkingen in te leveren. Het statiegeldbedrag wordt vervolgens direct uitbetaald op de bankrekening via een Tikkie. De ingeleverde flesjes en blikjes worden verzameld in lekdichte, herbruikbare zakken. Volle zakken worden meegegeven aan pakketvervoerders.

Problemen inname statiegeldflessen en -blikjes

Op grote plastic flessen (vanaf 1 liter) zit in Nederland 25 cent statiegeld, op kleine plastic flesjes (tot 1 liter) 15 cent statiegeld. Sinds 1 april 2023 zit er ook 15 cent statiegeld op blikjes. Met die maatregel hoopte het kabinet het aandeel van blik in zwerfvuil drastisch te verminderen. Volgens Statiegeld Nederland zijn er elk jaar ruim 2,5 miljard blikjes in omloop. Daarvan belandden er minstens 150 miljoen in het milieu.

Hoewel er minder blikjes en flesjes in het zwerfafval belanden door de introductie van statiegeld hierop, valt het percentage dat wordt ingezameld tegen. De hoeveelheid flesjes en blikjes tussen het zwerfafval is met 70 procent afgenomen, maar het wettelijke inzameldoel van 90 procent wordt vooralsnog niet gehaald. Van de verkochte plastic flesjes werd in 2024 77 procent weer ingeleverd, van de blikjes 84 procent.

Meer problemen

Ook leidt vooral het statiegeld op blikjes tot andere problemen. Zo worden afvalbakken overhoop gehaald door mensen die op zoek zijn naar blikjes (en flesjes), en dat leidt juist weer tot méér zwerfafval. Ook zorgt het massaal inleveren voor lange rijen en storingen bij de automaten. Er wordt naarstig naar oplossingen gezocht om de problemen terug te dringen. Meer innamepunten is daar een voorbeeld van. Een andere potentiële oplossing is een statiegeldloterij. In Scandinavië werkt dat.

