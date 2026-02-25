Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer mensen verwarmen met hun airco, hoe werkt dat eigenlijk?

Steeds meer Nederlanders verwarmen hun huis met een airco. Dat kan gevolgen hebben voor het toch al overvolle stroomnet, waarschuwt onderzoeksorganisatie TNO. Hoe werkt dat eigenlijk, verwarmen met een airco?

De airconditioner is in opmars, blijkt uit het vragenlijstonderzoek. 84 procent van de bezitters heeft de airco in 2020 of later gekocht. En dus niet meer alleen om koel te blijven in de zomer. Gemiddeld gebruikt 85 procent van de Nederlandse huishoudens met een vaste airconditioner deze om te verwarmen.

Gebruik van airco als verwarming

Het gebruik van de airconditioner als verwarming laat een duidelijke piek zien in de avonduren, tussen 18.00 en 23.00 uur. Deze avondpiek versterkt bestaande drukte op het elektriciteitsnet en dat baart TNO zorgen. Volgens de onderzoeksorganisatie is nog onvoldoende duidelijk hoe duurzaam airco’s zijn bij alledaags gebruik. Vereniging Eigen Huis stelt wel dat dat de airco een relatief energiezuinige manier van verwarmen is.

Verwarmen met een airconditioner is gebruikelijker bij koopwoningen (93 procent), dan bij huurders van sociale huurwoningen (77 procent) en particuliere huurwoningen (65 procent). Een derde van de huishoudens gebruikt de airco inmiddels als hoofdverwarming. Vooral de woonkamer (64 procent) en de hoofdslaapkamer (40 procent) worden met de airco verwarmd. In het stookseizoen van 2024-2025 stond de airco in de woonkamer gemiddeld 118 dagen aan, gedurende zes uur per dag.

Aircogebruikers zijn positief over hun ervaringen met de airco als verwarming. Ongeveer zeven op de tien raadt verwarmen met de airco aan. Gebruikers noemen vooral ‘het comfort, de snelle opwarming en de lagere kosten’ als voordelen. Je huis verkoelen met een airco kan overigens wel een aanslag op je budget zijn. Van de huishoudens zonder airco overweegt 17 procent in de toekomst met een airconditioner te gaan verwarmen. Onder huidige aircobezitters is dat 45 procent.

Hoe werkt verwarmen met een airconditioner?

Een airconditioner kan koelen en verwarmen. In de zomer haalt het apparaat warmte uit de lucht in je woning en geeft deze af aan de buitenlucht, waardoor de temperatuur daalt. In de winter is het andersom: de airco haalt warmte uit de buitenlucht en gebruikt het om de woning te verwarmen. Zelfs wanneer het buiten koud is, zit er nog warmte in de lucht. Airco’s maken dus geen warmte zoals een elektrische kachel dat doet, maar werken als warmtepompen.

