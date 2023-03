Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Statiegeld op blikjes komt eraan: hier moet je op letten

Over twee weken is niet meer de bedoeling dat je je blikjes in de prullenbak kiepert. Het statiegeldsysteem op blikjes treedt op 1 april – na een hoop strubbelingen – namelijk officieel in werking. Waar moet je op letten bij het inleveren van je blikjes?

Nadat zowel de boer als de milieuactivist (toch normaliter twee tegenpolen) in 2020 fanatiek pleitte voor statiegeld voor blikjes, was in februari 2021 eindelijk de kogel door kerk. Dit tot grote vreugde van Statiegeldalliantie en de Consumentenbond. Minder blij waren de supermarkten, die de bui al zagen hangen. Zij gaven aan bang te zijn dat Nederlanders straks al hun gebruikte blikjes bij hen komen inleveren.

Het statiegeldsysteem zou eigenlijk op 1 januari worden ingevoerd, maar de Raad van State besloot dit uit te stellen tot 1 april. Er zouden nog niet voldoende machines zijn voor een werkend systeem. Vanuit milieukringen werd hier verbolgen gereageerd. Het bedrijfsleven zou de invoering van het nieuwe systeem zelf hebben gesaboteerd.

Met de maatregel hoopt het kabinet het aandeel van blik in zwerfvuil drastisch te verminderen. Volgens Statiegeld Nederland zijn er elk jaar ruim 2,5 miljard blikjes in omloop. Daarvan belanden er minstens 150 miljoen in het milieu. De plannen zijn ambitieus: vanaf 2024 is het doel om jaarlijks 90 procent van alle drankblikjes in te zamelen.

Wat je moet weten over statiegeld op blikjes

Goed, eerst even de praktische informatie: je betaalt straks 0,15 euro statiegeld per blikje. De blikjes worden op dezelfde manier ingenomen als de plastic statiegeldflesjes. Overal waar je de blikjes kunt kopen, kun je ze ook kwijt. Dat zijn met name supermarkten, NS-stations, bioscopen en snackbars.

Je herkent een statiegeldblik aan het statiegeldlogo. Het geldt zowel voor blikjes met alcohol als zonder alcohol. Denk aan bier, mixdrankjes, sap, frisdrank en water. Op blikken met bijvoorbeeld soep en knakworsten geldt het weer niet (die moeten bij het PMD-afval). Vuistregel is dat er vloeistof in moet zitten of dat je er rechtstreeks uit moet kunnen drinken. Ook moet het blikje een inhoud hebben van 3 liter of minder.

Maar, vraag je jezelf wellicht af, in welke staat moet het blikje zijn? Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland, geeft vandaag daar tegen NU.nl een antwoord op. „Je blikje hoeft echt niet puntgaaf te zijn om je statiegeld terug te krijgen. Een deukje kan, maar je moet het niet platstampen.” Dat laatste heeft een logische verklaring: anders kunnen de innamemachines de barcode niet meer lezen.