Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wil heeft Alzheimer, haar Hans (70) rijdt haar in een camper door heel Europa: ‘Dat is mijn plicht’

Een ingrijpende en opvallende beslissing kun je het wel noemen. Als Wil de diagnose Alzheimer krijgt, neemt haar man Hans zijn grote liefde mee op reis. In een camper toeren ze door heel Europa, of dat nou echt verstandig is of niet. Op tv kun je het stel vanavond volgen.

In Ons Campertje van Omroep MAX wordt Hans 70 jaar, Wil is dan 72. Metro bekeek de 50 minuten durende documentaire alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Aan de ene kan is de ziekte Alzheimer natuurlijk vreselijk, het levert tegelijkertijd ook aansprekende tv op. Zo sprak Metro vorig jaar met Chris, die indrukwekkend over zijn moeder Marieke (57), die ook aan Alzheimer lijdt, vertelde. Marieke was een van de hoofdrolspelers in het televisieprogramma Geef om je hersenen.

Wil met Alzheimer ‘eerste en enige liefde’

De liefde tussen Hans en Wil is groot, al weet Wil daar nu door die verrekte Alzheimer niets meer van. Ze weet zijn naam niet eens. Het stel woonde acht jaar lang op Curaçao, omdat Hans voor zijn pensioen legerofficier was. In Ons Campertje vertelt de man, die door zijn werk een ijzeren discipline heeft, dat Wil „mijn eerste en enige liefde is”. Door de ziekte gaan zij een 60-jarig huwelijk niet halen. Een diamanten huwelijk zoals Jan en Jo op Valentijnsdag in een andere docu lieten zien, bijvoorbeeld. Maar het had zonder de ziekte zomaar gekund.

Als de Alzheimer zich heeft aangediend, tipt hun zoon: ga leuke dingen doen. Zijn vader maakt een radicale keuze. Hans besluit: camper kopen (een mooi ding trouwens, ook al noemt hij het ‘ons campertje’), met niemand iets te maken hebben, dat doen wat Wil leuk vindt. Of vond. Als docu-maakster Diny van Hoften ‘aan boord’ stapt, is het echtpaar al twee jaar onderweg. Wil zit trouw naast Hans, altijd met een knuffelhond in haar handen.

Is dat nou wel zo verstandig?

Artsen zijn fel tegen, maar Hans weigert Wil om de Alzheimer in een verpleeghuis te laten opnemen. Die regelt hij alvast wel trouwens, „voor als ik er niet meer ben”. Wat een sterke kerel… Ons Campertje (ook de naam van een Facebookpagina met heel veel informatie en foto’s), biedt ruimte voor gesprekken met de bezorgde zoon. Kijkers zullen bij het zien van deze docu misschien ook wel wat bedenkingen hebben. Is dit nou allemaal wel zo verstandig?

„Maar”, stelt Hans, „we zijn getrouwd met de belofte dat we voor elkaar zorgen in voor- en tegenspoed. Zorgen voor Wil is mijn taak en mijn plicht.” Dat doet hij dus, op zijn manier. Wat Alzheimer doet blijkt ook bij een bezoek aan eigen land, aan zoon en kleinkind. Wil heeft geen idee. We zien toch ook tranen in haar eigen huis, hoewel ze er niets herkent. Hans moet er niet aan denken daar nog continu te wonen, terwijl hij 24 uur per dag moet opletten of zijn Wil niet wegloopt. Nee, reizen geeft Wil een vorm van rust. En hem ook, al is hij al sinds 2019 fulltime mantelzorger.

Schrijnende Alzheimer-documentaire

„Ik leef in een wereld van Wil”, vertelt de camperchauffeur ook. „Daarnaast heb ik de wereld waarin wij allemaal leven.” Hans heeft moeten accepteren dat hij als persoon door zijn eigen vrouw volkomen genegeerd wordt. „Dat doet wel pijn.”

Ons Campertje is een schitterende en tegelijkertijd schrijnende Alzheimer-docu geworden. Een prachtige reis en lijdenweg in één. Zit de uitzending ook na het eerste half uur uit, is Metro’s tip. Er gebeurt namelijk nog een hoop.

Aantal blikken uit 5: 4

Ons Campertje is vanavond (woensdag 25 februari) om 20.25 uur te zien bij MAX op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Vorige Volgende

Reacties