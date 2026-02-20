Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel geld kost de dubbele val van het kabinet de belastingbetaler

De dubbele val van het kabinet-Schoof zorgt niet alleen voor politieke onrust, het heeft ook financieel grote gevolgen. Meer bewindspersonen kregen een vergoeding, maar ook oud-Kamerleden die na de verkiezingen uit de Kamer vielen kunnen op een flinke som wachtgeld rekenen. Wat betekent dat voor de belastingbetaler?

De Telegraaf besloot het laatste wachtgeld-overzicht over 2025 te analyseren en kwam daarna tot een schatting van de totale kosten. Wat blijkt? De tweevoudige val van het kabinet-Schoof heeft de belastingbetaler alleen al in 2025 zo’n miljoen euro aan wachtgeld voor de vertrokken bewindspersonen gekost. Volgens de krant kan die rekening de komende tijd nog flink oplopen, zeker als het Kamerleden die door de kabinetsval moesten vertrekken niet snel lukt om een andere baan te vinden.

Kosten dubbele val kabinet

Door twee verkiezingen kort na elkaar in 2023 en 2025 is het aantal oud-parlementariërs dat wachtgeld krijgt opgelopen van 98 in 2022 naar 190 in 2025. Hoewel het wachtgeld-overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken anonieme gegevens bevat, is er volgens De Telegraaf wel in grote lijnen uit op te maken hoeveel geld de opgestapte ministers en staatssecretarissen van PVV en NSC hebben gekregen na hun vertrek uit het kabinet-Schoof in juni en augustus.

Uit de gegevens blijkt dat slechts twee van de vertrekkers geen gebruik hebben gemaakt van wachtgeld. De overige oud-bewindspersonen hebben dat wel gedaan en daardoor lopen de kosten in 2025 al bijna op tot een miljoen euro. In deze berekening is Nora Achahbar nog niet meegerekend. Zij vertrok in 2025 al na enkele maanden als staatssecretaris Toeslagen. In het overzicht wordt een oud-bewindspersoon genoemd die in 2024 ruim 18.000 euro wachtgeld kreeg en in 2025 ruim 146.000 euro. Deze bedragen zouden overeenkomen met het bedrag dat Achahbar zou krijgen na haar vertrek in 2024.

Op dit moment is het zo dat oud-bewindspersonen wachtgeld krijgen zo lang als ze op hun post hebben gezeten. Hierbij geldt een minimum van twee jaar en een maximum van drie jaar en twee maanden. Als je binnen drie maanden al vertrekt, krijg je zes maanden wachtgeld. Dat betekent dat NSC’ers Daniëlle Jansen en Hanneke Boerma een half jaar wachtgeld krijgen, omdat zij slechts twee maanden in het kabinet zaten. Doordat Achahbar net over de grens van drie maanden zat, namelijk vier maanden, heeft zij recht op een uitkering van twee jaar.

Kosten kunnen nog flink oplopen

De uitgekeerde wachtgeldbedragen lopen hard op. Zo werden er in 2024 (6,8 miljoen euro) en 2025 (5,7 miljoen euro) miljoenen meer uitgekeerd dan de jaren daarvoor. Ook het totale wachtgeld voor oud-bewindspersonen liep hard op, van een paar ton aan het begin van dit decennium tot bijna 3 miljoen euro vorig jaar. Als de oud-bewindspersonen niet snel een nieuwe baan vinden, kan de rekening volgens De Telegraaf dan ook nog in de miljoenen lopen.

