Dick Schoof bevestigt val van kabinet, gaat naar koning om ontslag kabinet aan te bieden

Premier Dick Schoof heeft in een kort statement na de ingelaste ministerraad van vandaag bevestigd dat kabinet Schoof I gevallen is na terugtrekken van de PVV. Hij gaat vanmiddag naar koning Willem-Alexander om het ontslag van het kabinet aan te bieden.

Schoof, wiens premierschap er nu op zit, noemt de val van het kabinet „onnodig en onverantwoord”. Op dit moment speelt er te veel in binnen- en buitenland om het kabinet te laten vallen, vindt Schoof. Dan heeft hij het bijvoorbeeld over internationale ontwikkelingen, migratie en zorgen bij boeren. De inmiddels demissionair premier zei ook dat hij PVV-leider Geert Wilders heeft proberen te overtuigen het kabinet niet te laten vallen. Hij is het dan ook niet eens met deze beslissing.



Het kabinet gaat wel demissionair door, tot er een nieuw kabinet is. Hij wil „binnen de ruimte die de Kamer ons daarvoor geeft” doorgaan met het aanpakken van urgente problemen. Hij wees onder meer op de onzekere geopolitieke situatie. „Het leven in Nederland en daarbuiten gaat gewoon door”, aldus de premier. Hoe het tijdelijke kabinet er zonder PVV-bewindspersonen uit komt te zien, is nog niet bekend.

Vanochtend kwam het nieuws al naar buiten dat Geert Wilders zijn PVV, en alle PVV-bewindslieden, terugtrekt uit het huidige kabinet. Dat komt volgens Wilders omdat de andere partijen, VVD, NSC en BBB niet mee wilden in de strengere asieleisen die hij voor ogen had. Hij wilde onder meer een asielstop, Syriërs terugsturen naar het land van herkomst en Nederlanders met een dubbele nationaliteit uitzetten na een gewelds- of zedendelict.

NSC kwam al met een reactie op de eisen van Wilders, dat ook zij ‘snel resultaat’ willen op bijvoorbeeld het onderwerp migratie, maar de partij ging niet mee met deze nieuwe maatregelen. Ook VVD en BBB zetten hun handtekening niet onder deze eisen.

Komen er nieuwe verkiezingen?

Nu het kabinet is gevallen, is het onvermijdelijk dat er nieuwe verkiezingen aankomen. Dat kan echter nog wel even duren: gemeenten moeten zich voorbereiden en de zomervakantie komt er sowieso nog tussendoor. De verwachting is dus dat we tot oktober, als het niet november wordt, moeten wachten op nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Reacties