Crisissfeer in kabinet nadat NSC’er Nora Achahbar opstapt

In het kabinet is vrijdag een crisissfeer ontstaan. Aanleiding is het uitgelekte aftreden van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar om onvrede over uitspraken die in het kabinet zijn gedaan over migranten. Daarbij zal het niet blijven, verwacht een ingewijde. Op het Catshuis, waar de ministerraad bijeen is, vergaderen de bewindslieden van elke coalitiepartij afzonderlijk over wat hen te doen staat.

De agenda’s van de bewindspersonen zijn voor de rest van de dag leeggeveegd, zeggen andere bronnen.

Aanleiding voor de onenigheid zijn de gewelddadigheden vorige week in Amsterdam na de voetbalwedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv. Israëlische voetbalfans werden op verschillende plaatsen in de stad achtervolgd en mishandeld door groepjes raddraaiers. Daarop barstte een discussie los over antisemitisme.

Volgens meerdere bronnen was er ook in de ministerraad van afgelopen maandag een harde discussie over de mogelijke daders, die een migratieachtergrond zouden hebben. Daarbij is stevige taal over migranten geuit. Bij onderraden later in de week herhaalde zich dat, meldt een bron. Bij die vergaderingen – waar meerdere bewindspersonen aanschuiven om beleid te bespreken – werden zwaar racistische termen gebezigd door zowel VVD’ers, PVV’ers als BBB’ers, melden meerdere bronnen. De NSC-bewindspersonen zijn daar erg van geschrokken.

ANP

