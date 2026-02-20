Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Co-wonen met vrienden of familie in opkomst: waar wil je op letten bij een gezamenlijke hypotheek?

De woningmarkt staat onder druk. Nieuwbouw alleen is niet genoeg om het tekort op te lossen. Co-wonen, oftewel samen met vrienden, familie of meerdere generaties een huis kopen, wordt steeds vaker genoemd als alternatief. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Metro spreekt met Dorine van Basten, manager hypotheken bij Triodos Bank.

Samen in een huis wonen spreekt tot de verbeelding. Co-living wint aan populariteit, mede door de aanhoudende woningnood. Zo kun je gezelligheid ervaren en bepaalde kosten delen. Gisteren sprak Metro met vier jongeren die samen een huis bouwen in Almere. Dat doen ze mede om de individualistische houding in Nederland tegen te gaan.

Volgens Corine van Basten, manager hypotheken bij Triodos Bank, is het belangrijk om anders te kijken naar hoe we wonen. „Wij zien dat co-wonen kan bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen op de woningmarkt. Je kunt veel bijbouwen, en dat is ook nodig, maar je kunt ook slimmer kijken naar hoe je bestaande woningen benut.”

Samen een huis kopen: de stappen

Het idee van samen een huis kopen spreekt veel mensen aan. „Als ik het er met vrienden of familie over heb, zegt bijna iedereen: dat is toch een hartstikke goed idee?”, zegt Van Basten. Toch heeft het in de praktijk wel wat voeten in de aarde. „Tussen dat eerste enthousiasme en het daadwerkelijke samenwonen zitten nog best veel stappen.”

Ze vergelijkt het proces met een trechter. „In het begin vindt iedereen het een goed idee, maar je moet wel alle seinen op groen krijgen.” Als eerste, laagdrempelige test noemt ze steevast hetzelfde voorbeeld: „Ga eerst maar eens met z’n allen drie weken een vakantiehuisje huren. Dat is een goede manier om te voelen: willen en kunnen we dit samen?”

Zoektocht naar geschikte woning

Pas daarna volgen de grotere beslissingen, zoals het vinden van een geschikte woning, in de stad of juist daarbuiten, en de vraag of een gemeente wil meewerken met woon- en omgevingsvergunningen.

Triodos ziet de belangstelling voor co-wonen de afgelopen maanden toenemen. „Mensen zijn geïnteresseerd in deze woonvorm en in hoe je dit kunt financieren met een hypotheek”, zegt Van Basten. Tegelijkertijd blijft het een niche. „Het zal niet zo zijn dat dit enorm explodeert met duizenden hypotheken, maar we geloven wel dat hier een bestendige toekomst in zit.”

In de praktijk gaat het vaak om families. „Ongeveer 70 procent van onze oriënterende gesprekken en hypotheken zit in de familiale sfeer”, vertelt Van Basten. „Bijvoorbeeld ouders met een of twee kinderen en hun gezin(nen) die samen, vaak buiten de stad, een boerderij kopen. Dat gaat meestal goed, omdat die mensen gewend zijn om met elkaar samen te leven en elkaar te vertrouwen.”

Vriendengroepen of andere samenstellingen zijn er ook, maar dat blijkt toch wat complexer. „Daar zie je dat de belangstelling groot is, maar dat er onderweg ook meer mensen afhaken.”

Hoe werkt een gezamenlijke hypotheek?

Bij een gezamenlijke hypotheek gaat het niet simpelweg om het optellen van inkomens. „We beoordelen de inkomens afzonderlijk”, legt Van Basten uit. „Per persoon kijken we wat iemand maximaal kan lenen. Die bedragen tellen we vervolgens bij elkaar op, met een veiligheidsmarge om ervoor te zorgen dat de hypotheek ook op de lange termijn verantwoord blijft.”

Niet iedereen hoeft in de praktijk financieel evenveel bij te dragen. „Als mensen andere bijdragen leveren, kunnen ze daar onderling afspraken over maken. Voor ons is vooral belangrijk dat er voldoende inkomen is voor de hypotheekconstructie als geheel.”

Valkuilen van co-wonen

Veel valkuilen van co-wonen zitten in situaties waar mensen in eerste instantie liever niet bij stilstaan. „Wat gebeurt er als iemand tijdelijk arbeidsongeschikt raakt? Hoe vang je dat als groep op? Of als een stel uit elkaar gaat, of als iemand overlijdt?”

Triodos maakt dat soort scenario’s daarom expliciet bespreekbaar met klanten. „We proberen mensen de belangrijkste aandachtspunten mee te geven. Weet goed met wie je dit wilt doen en maak duidelijke afspraken. Zorg dat je het gesprek echt voert met elkaar.”

Leg afspraken vast

Volgens Van Basten is het essentieel om afspraken op papier vast te leggen. „Niet alleen de hypotheek, maar ook alle afspraken eromheen. Zie het als een soort samenlevingscontract met de groep, dat je vastlegt bij de notaris.”

En het gaat niet alleen om grote levensvragen. „Ook hele praktische zaken worden vaak onderschat”, zegt ze. „Wat doen we als er iets kapotgaat? Wat spreken we af over onderhoud? Wie gaat schilderen, of besteden we dat uit, en hoe verdelen we de kosten? Dat zijn basale dingen, maar als je daar niet over nadenkt, kan het later gaan wringen.”

