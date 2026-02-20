Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voormalig prins Andrew is weer vrijgelaten: wat betekent dat voor het onderzoek?

De arrestatie van de voormalige prins Andrew Mountbatten-Windsor was gisteren groot nieuws. Heel lang heeft hij echter niet vastgezeten: de broer van koning Charles werd gisteravond rond 19.00 uur lokale tijd weer vrijgelaten. Maar wat betekent dat voor het onderzoek? Is hij nog steeds een verdachte? Metro legt het hier uit.

Mountbatten-Windsor zou worden verdacht van wangedrag in een openbare functie. Hoewel specifieke details ontbreken, zijn er beschuldigingen dat hij als handelsgezant informatie aan de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein zou hebben doorgespeeld. Alle kranten stonden gisteren bol van zijn arrestatie en zelfs koning Charles voelde zich genoodzaakt om erop te reageren.

Verdere verloop van het onderzoek

Inmiddels blijkt Mountbatten-Windsor weer te zijn vrijgelaten. De politie van Thames Valley laat echter weten dat hij nog steeds een verdachte is in het lopende onderzoek naar mogelijk wangedrag in een openbare functie. De politie doorzocht gisteren zijn huidige en voormalige woning. De huiszoeking in Wood Farm, het huis op het landgoed van Sandringham, is volgens de politie nu afgerond. Bij het landgoed van Windsor in Berkshire zou volgens de BBC nog wel politieonderzoek plaatsvinden.

Nog geen aanklacht

Volgens Sky News en The Guardian heeft de voormalig Britse prins bijna twaalf uur vastgezeten. Het is niet duidelijk of hij al die tijd ook is ondervraagd. Er is nog geen formele aanklacht tegen hem ingediend, maar volgens Britse media is het gebruikelijk dat zo’n beslissing pas in een later stadium wordt genomen.

