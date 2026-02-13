Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel Brabanders en Limburgers ergeren zich tijdens carnaval aan mensen van ‘boven de rivieren’

Meer dan een miljoen mensen maken zich dit weekend op voor carnaval. Ook mensen van ‘boven de rivieren’ zakken af naar Brabant en Limburg. Maar daar zitten veel van de inwoners uit die provincies helemaal niet op te wachten: 72 procent vindt dat ‘toeristen’ carnaval minder leuk maken.

Zeker carnavalliefhebbers uit Noord-Brabant vinden dat de toestroom van ‘noorderlingen’ afbreuk doet aan feestvreugde. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag, onder ruim 5300 deelnemers uit Noord-Brabant en Limburg.

Toestroom mensen boven de rivieren tijdens carnaval

Van de Brabanders en Limburgers geeft 62 procent aan liefhebber van carnaval te zijn. Een deel (27 procent) neemt zelfs de hele week vrij van werk, school of studie. Ruim een derde (35 procent) laat weten weinig tot niks met het feest te hebben. Ongeveer één op de vijf (21 procent) kiest daarom bewust voor om hun eigen provincie rond de carnaval te ontvluchten.

Om carnaval écht te kunnen waarderen en begrijpen, moet je uit het zuiden moet komen, vindt een groot deel. Hoewel mensen van ‘boven de rivieren’ wat de Brabanders en Limburgers die gaan carnavallen betreft in principe welkom zijn, zien zij vaak dat mensen van buitenaf uit zijn op „een zuipfestijn of vreemdgaan” en voor overlast zorgen. Dat er veel gedronken wordt, valt niet te betwisten: volgens Rabobank-deskundige Jos Klerx behalen sommige kroegen in de carnavalsweek waarschijnlijk 10 tot 20 procent van hun totale jaaromzet.

Vooral deelnemers uit Breda en Den Bosch hebben het idee dat hun volksfeest steeds meer verandert in een festival. Het is daar zó massaal, dat de stad in de middag al snel vol is. Sommige panelleden gaan daarom niet meer in hun eigen stad carnavallen, maar wijken uit naar een dorp.

🥶 Wat wordt het weer dit weekend? Het Rode Kruis waarschuwt carnavalsvierders voor een koud weekend. Volgens Weeronline wordt het dit weekend overdag 3 tot 4 graden en zakt de temperatuur in de nacht tot onder het vriespunt. De hulporganisatie roept feestvierders daarom op goed op elkaar te letten.

