Zoveel geld denkt horeca in het zuiden tijdens carnaval te verdienen

De carnavalsperiode zorgt dit jaar opnieuw voor een miljoenenomzet voor de horeca in Noord-Brabant en Limburg. Volgens Rabobank-deskundige Jos Klerx behalen sommige kroegen in de carnavalsweek waarschijnlijk zelfs 10 tot 20 procent van hun totale jaaromzet. Eerder onderzoek van economen liet zien dat er tijdens carnaval alles bij elkaar meer dan een miljard euro kan worden besteed door hossende en de polonaise lopende feestvierders.

Het jaarlijkse volksfeest is belangrijk voor de lokale horeca, aldus Klerx. Het gaat dan vooral om kroegen in de uitgaansgebieden die ook eigen carnavalsactiviteiten hebben, zoals een carnavalsband. Maar ook veel hotels profiteren, doordat carnavalsbezoekers uit het noorden van het land of zelfs uit het buitenland een plekje nodig hebben om hun roes uit te slapen.

En als het om eten met carnaval gaat, dan doet vooral fastfood goede zaken, zoals snackbars, dönertenten of burgerketens, stelt Klerx. Daar staat tegenover dat sommige restaurants of wijncafés de deuren juist dichthouden met carnaval vanwege gebrek aan klandizie.

1,4 miljard euro

ING-econoom Marten van Garderen ziet ook verschuivingen van de consumentenbestedingen doordat mensen tijdens carnaval minder uitgeven aan andere zaken. Daarnaast komen mensen uit andere delen van Nederland naar het zuiden om carnaval te vieren. „Die euro’s rollen nu beneden de rivieren en niet erboven”, aldus Van Garderen.

Vorig jaar kwamen de economen Charles Kalshoven en Thomas Grosfeld in het economenblad ESB nog met een groot onderzoek naar carnaval. De uitgaven door feestvierders werden daarin geraamd op ongeveer 1,4 miljard euro, hoofdzakelijk voor bier, maar bijvoorbeeld ook voor kostuums.

Ziekteverzuim

Maar daar stonden wel kosten tegenover voor ziekteverzuim van naar schatting 780 miljoen euro en de geschatte kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak en handhaving van 15 miljoen euro voor gemeenten. Ook zijn er kosten voor medische hulp voor bijvoorbeeld feestvierders die te diep in het glaasje hebben gekeken.

De financiële balans tussen de baten en lasten sloeg daardoor positief uit met een bedrag van ruim 600 miljoen euro, aldus het onderzoek dat de naam „Carnaval brengt knaken en katers” kreeg. In dat onderzoek werd ook het maatschappelijke belang van carnaval aangestipt doordat dan veel mensen vriendschappen en relaties aangaan.

ANP

