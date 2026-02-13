Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: valse zorgrekeningen in omloop

Opletten geblazen: als je een mail van Infomedics in je mailbox hebt ontvangen, betaal dan niet zomaar. Volgens het bedrijf gaan er momenteel valse mails met zorgrekeningen rond. Daarin word je verzocht om bedrage tussen 115 en 157 euro over te maken.

Infomedics verstuurt rekeningen voor zorgverleners als tandartsen, klinieken en fysiotherapeuten.

Valse zorgrekeningen van Infomedics

De phishingmails gaan over een zogenaamde ‘openstaande vordering’. Het onderwerp van de mail is: Openstaande vordering – Infomedics. Er worden daarbij verzonnen dossiernummers genoemd: 67382 of 67385. Het verzoek is om via een link te betalen. Het gaat om de volgende bedragen: 115,14 euro, 151,68 euro, 155,54 euro of 157,68 euro.

Klik niet op de link en maak geen geld over, waarschuwt Infomedics. Je kunt de e-mail verwijderen. Contact opnemen met Infomedics is niet nodig, schrijft het bedrijf. Er is geen datalek geweest. Internetcriminelen kopen lijsten met e-mailadressen op en sturen mails die lijken op die van Infomedics.

👇 Wat is phishing? Phishing is een vorm van digitale oplichting waarbij criminelen hengelen naar bankgegevens, inlogcodes of wachtwoorden via misleidende e-mails, WhatsApp-berichten, QR-codes, sms’jes of telefoontjes. Online oplichting neemt razendsnel toe en Nederlanders blijken er een stuk kwetsbaarder voor dan ze zelf denken.

Hoe controleer je of de mail echt is?

Infomedics stuurt alleen rekeningen vanaf [email protected]. Elk ander e-mailadres is waarschijnlijk phishing.

In mails van Infomedics word je aangesproken met je achternaam.

Een betalingskenmerk van Infomedics heeft 14 cijfers, eindigt altijd op 071.

Infomedics gebruikt alleen IBAN NL34 ABNA 0243 2400 58.

Infomedics gebruikt alleen iDEAL | Wero knoppen op rekening.infomedics.nl. In de mail staat een blauwe knop die naar die omgeving leidt. Het bedrijf vraagt je nooit direct te betalen in de e-mail.

Infomedics vermeldt altijd de naam van de zorgaanbieder waar je kosten hebt gemaakt.

De rekening wordt nooit als bijlage gestuurd.

Controleer of de naam van de zorgaanbieder en de behandel- of aankoopdatum klopt.

