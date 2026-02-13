Deel dit artikel: Share App Mail Pin

iOS 26.3 brengt grote veranderingen naar je iPhone

iOS 26.3 is nu te installeren op je iPhone en het is aan te raden dat je dat ook meteen doet. Je telefoon krijgt dan een flink aantal nieuwe functies voor Europese gebruikers.

iOS 26.3 is de nieuwste software voor de iPhone. Naast dat er fouten zijn opgelost, komen er ook een flink aantal nieuwe functies bij. Je doet er goed aan om deze versie snel te installeren.

Het wordt onder andere makkelijker om data tussen iOS en Android over te zetten. Daarnaast moeten Apple-producten ook makkelijker werken als je er producten van andere makers aan koppelt.

Dit is nieuw in iOS 26.3 voor Europese iPhone-gebruikers

iOS 26.3 is vooral voor Europese gebruikers erg belangrijk. Door Europese wetgeving is Apple verplicht om producten van andere merken beter te ondersteunen, zodat een mogelijk monopolie wordt vermeden.

Ten eerste gaat de update ervoor zorgen dat je makkelijker een smartwatch van een ander merk aan je iPhone koppelt, denk bijvoorbeeld aan een Garmin. De nieuwe iOS 26.3-update maakt het mogelijk dat je straks ook iMessage-berichten kunt beantwoorden op een smartwatch die niet van Apple zelf is.

Ook voor gebruikers van oortjes die niet van Apple zijn, gaat er wat veranderen. Het bedrijf moet oordopjes van andere merken net zo makkelijk laten verbinden als nu het geval is bij AirPods. Nu kan dat nog weleens een gedoe zijn, met het doorzoeken van Bluetooth-verbindingen. Overige instellingen moet je wellicht nog wel aanpassen in een speciale app van het merk van je oortjes.

Tot slot gaat Apple NFC-functies toestaan zonder dat de Apple Wallet nodig is. Zo kun je straks bijvoorbeeld in je bankapp direct verbinding maken tijdens een pintransactie zonder dat Apple Pay nodig is. Wel moeten die apps de functie zelf inbouwen.

Makkelijker data overzetten tussen een iPhone en Android-toestel

Als je switcht tussen een iPhone en een Android-toestel, is het soms behoorlijk omslachtig om alle data over te zetten. Dat gaat bijvoorbeeld niet zo makkelijk als wanneer je dat zou doen tussen een oude en nieuwe iPhone.

Met iOS 26.3 komt er een nieuwe standaard voor het overzetten van data. Hierbij kun je je iPhone naast een Android-toestel leggen, waardoor informatie kan worden overgezet. Nu kunnen foto’s, berichten, notities, apps, wachtwoorden, e-mailaccounts, telefoonnummers, spraakmemo’s en WhatsApp-content worden overgezet. In de toekomst moet dat ook mogelijk zijn voor gezondheidsinformatie en apparaten die met Bluetooth verbonden zijn.

Om deze functie te gebruiken, moeten zowel wifi als Bluetooth worden ingeschakeld. Vervolgens moet er een QR-code worden gescand die tevoorschijn komt als je de functie inschakelt.

iOS 26.3 verbergt je locatie

Een van de interessantste functies die naar de iPhone komt met de iOS 26.3-update is er eentje die je privacy nog beter beschermt. Je kunt voortaan je exacte locatie verbergen. Hierdoor wordt het voor telecomaanbieders lastiger om in te schatten waar je precies bent. In plaats van de exacte locatie wordt alleen de buurt weergegeven. Apps waarvan je wél wilt dat ze je exacte locatie weten, zoals de Zoek Mijn-app, kunnen wel gewoon de precieze locatie krijgen.

Er zitten echter nog wel wat haken en ogen aan de nieuwe functie. Zo werkt deze alleen met iPhones die gebruikmaken van Apple’s eigen 5G-modem. Dat zijn op dit moment de iPhone 16e en iPhone Air, maar het ligt in de verwachting dat de nieuwe iPhone 18-lijn ook een Apple-modem zal krijgen.

Daarnaast is het ook afhankelijk van de aanbieder die je hebt. Op dit moment is deze functie alleen beschikbaar voor mensen met providers uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Thailand. Nederlandse providers ondersteunen de functie nog niet.

