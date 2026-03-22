Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Maike (34) in Financiële fout: ‘Ik had een spaarrekening op de naam van mijn vriend staan, maar toen ging het uit’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Maike (34), die dacht dat ze slim bezig was door haar spaargeld buiten haar bereik te zetten, maar na een relatiebreuk met lege handen achterbleef. Nicole van Roekel van spaarplatform Raisin geeft tips.

Maike (34): „Ik had vroeger echt een gat in mijn hand. Als ik geld op mijn rekening had staan, gaf ik het uit. Kleding, etentjes en weekendjes weg: ik vond altijd wel een reden. Mijn vriend zei op een gegeven moment: ‘Misschien moeten we het anders aanpakken.’ Hij stelde voor om een extra spaarrekening te openen, op zijn naam. Zo kon ik er niet zomaar bij. Dat leek me eigenlijk een heel goed idee. Ik wilde volwassen omgaan met mijn geld en dit voelde als een stok achter de deur.

Sparen voor later

Elke maand maakte ik trouw geld over naar die spaarrekening. Soms 300 euro, soms 500 euro. Net wat ik kon missen. Het voelde als iets voor later. Voor een huis misschien of een grote reis. We waren al jaren samen, dus ik dacht daar verder niet over na. Ik vertrouwde hem blind. Twaalf jaar waren we bij elkaar. We woonden samen en deelden alles. Ik heb nooit één seconde gedacht: wat als het misgaat? Het was gewoon mijn spaarrekening, ook al stond die officieel alleen op zijn naam.

Wist ik veel dat hij via werk een andere vrouw had leren kennen op wie hij verliefd werd. Alsof dat niet al verdrietig genoeg was, wilde hij het geld van mijn spaarrekening niet geven. Hij keek me aan en zei: ‘Jouw spaargeld? Die rekening staat op míjn naam.’

Alles op zijn naam

Op dat moment voelde ik mijn maag omdraaien. Er stond inmiddels ruim 5000 euro op die spaarrekening. Geld dat ik jarenlang elke maand had overgemaakt. Míjn spaargeld, maar juridisch had hij gelijk. Alles stond op zijn naam. Er was niets vastgelegd, niets. Ik had het iedere maand vrijwillig naar zijn rekening overgemaakt.

Uiteindelijk kreeg ik vier maanden na de breuk 500 euro terug, maar de rest hield hij. Ik voelde me zó dom.”

Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Maike had goede intenties: ze wilde haar ‘slechte geldgewoonte’ doorbreken, leren sparen en niet zomaar alles uitgeven. De constructie die ze samen met haar vriend bedacht, klinkt op het eerste gezicht logisch. Als je een slechte gewoonte wil afleren, helpt het om de drempel zo hoog mogelijk te maken.

Door het geld ‘uit het zicht’ te zetten en het moeilijker bereikbaar te maken, verkleinde Maike de verleiding om het geld uit te geven. En dat werkte goed, want uiteindelijk spaarde ze maar liefst 5000 euro bij elkaar.

Extra pijnlijk dat het verkeerd uitpakte, juist omdat haar intenties zo goed waren. Waar het hier misging, is dat de rekening niet op haar naam stond. Juridisch gezien stond de rekening op de naam van haar vriend en had hij formeel recht op het geld, hoe oneerlijk dat ook voelt. Juist bij geldzaken is het belangrijk om ook het scenario te overwegen waar je liever niet aan denkt: wat als het misgaat?

En/en-rekening

Als je samen wil sparen, maar ook samen beslissingen wil maken over het spaargeld, kun je kiezen voor een en/en-rekening. Dit is een gezamenlijke rekening waarbij rekeninghouders toestemming moeten geven als er een transactie wordt uitgevoerd.

Spaarrekening bij andere bank

En wil je in je eentje gebruikmaken van zo’n ‘onzichtbaar spaarpotje’? Open dan een spaarrekening bij een andere bank dan waar je een betaalrekening hebt. Overweeg om de app van die andere bank niet te installeren, zodat het meer moeite kost om geld terug te boeken.

Tegenwoordig heb je volop de keuze uit gratis online spaarrekeningen bij andere banken, waarbij je geen betaalrekening nodig hebt om een spaarrekening te kunnen openen. Het kan een paar werkdagen duren voordat het geld op je tegenrekening staat, maar die vertraging werkt bij het doorbreken van een slechte geldgewoonte als deze juist in je voordeel.

Door een automatische, maandelijkse overboeking in te stellen naar deze spaarrekening, gaat sparen vanzelf. En zorg er natuurlijk voor dat de spaarrekening op jouw naam staat!”

Nicole van Roekel is goed onderlegd in geldzaken en is financieel copywriter bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Meld je aan voor Financiële fout Wil je ook (anoniem) meedoen aan Financiële Fout van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Reacties