Rode Kruis waarschuwt voor ‘verraderlijke kou’ tijdens carnaval

Het Rode Kruis waarschuwt carnavalsvierders voor een koud weekend. De hulporganisatie roept feestvierders daarom op goed op elkaar te letten. Tijdens carnaval zet het Rode Kruis meer dan 820 vrijwilligers in op bijna tachtig evenementen voor eerste hulp.

Volgens Weeronline wordt het dit weekend overdag 3 tot 4 graden en zakt de temperatuur in de nacht tot onder het vriespunt. Eerder bracht Metro al een uitgebreider, maar meer onzeker, weerbericht voor tijdens carnaval.

In de video hierboven zie je carnavalsvierders, toen op de elfde van de elfde.

‘Verraderlijke kou’ tijdens carnaval

„Zie je een vriend plots ongecontroleerd rillen of gaat die anders ademen, dan kan er sprake zijn van onderkoeling”, aldus de hulporganisatie. Het Rode Kruis raadt de carnavalsvierders aan zich warm te kleden. „Trek genoeg kleding aan en gebruik laagjes, zodat je in kleding kunt variëren. Eet voldoende, zeker als je ook alcohol drinkt”, luidt het advies.

In meerdere steden worden ook dit jaar weer maatregelen getroffen om de drukte in goede banen te leiden. In Den Bosch, dat tijdens carnaval Oeteldonk heet, komen volgens de gemeente elk jaar meer bezoekers. Via onder meer ledschermen krijgen mensen hier actuele informatie, bijvoorbeeld op welke plekken meer ruimte is om te feesten.

Grote drukte

Ook Tilburg (Kruikenstad) verwacht grote drukte, waardoor bepaalde gebieden mogelijk tijdelijk worden afgesloten. In Breda (Kielegat) en Maastricht (Mestreech tijdens vastelaovend, zoals carnaval in Limburg wordt genoemd) worden eveneens maatregelen getroffen op plekken waar veel mensen samenkomen.

Carnaval begint officieel zondag. In veel plaatsen in Brabant en Limburg, maar ook in andere gebieden zoals Twente en een deel van Zeeland, is het al het hele weekend feest.

De NS rijdt ook dit jaar weer met extra en langere treinen om feestvierders naar de carnavalssteden te brengen. Ook zet het bedrijf extra schoonmakers in om de treinen en stations schoon te houden.

