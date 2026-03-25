Zoveel duurder is energie in Nederland dan in buurlanden

Nederlanders betalen fors meer voor hun energie dan in omliggende landen. Het verschil loopt op tot honderden euro’s per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Keuze.nl.

Keuze.nl onderzocht vaste energiecontracten in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland duurder dan buurlanden

Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten staan de energieprijzen flink onder druk. Dat leidt ertoe dat veel mensen hun stroom- en gasverbruik inmiddels aanpassen, om de stijgende kosten in de hand te houden. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland het meest betaalt voor energie. De belangrijkste reden is de hoge energiebelasting op gas. Daardoor ligt de gasprijs in Nederland aanzienlijk hoger.

Keuze.nl onderzocht vaste energiecontracten voor een gemiddeld huishouden. In elk land werd een verbruik van 2500 kWh stroom en 1000 kubieke meter gas als uitgangspunt genomen. De prijzen zijn inclusief alle belastingen en netbeheerkosten en omgerekend naar euro’s.

Groot verschil per maand

In Nederland betaal je per maand 187,07 euro aan energie voor een gemiddeld huishouden. In het Verenigd Koninkrijk is de prijs het laagst: 133,17 euro per maand. België staat op de tweede plaats: hier betaal je 145,61 euro per maand. Als we kijken naar de jaarlijkse prijzen, worden de verschillen duidelijker.

Tot 25 procent duurder

Een gemiddeld huishouden betaalt in Nederland 2.244,84 euro per jaar aan energie. In het Verenigd Koninkrijk is dat 1.597,99 euro. Dit is een verschil van 646,85 euro per jaar. Vergeleken met België is dit 497,55 euro per jaar.

Het gemiddelde van de omliggende landen ligt rond de 1800 euro per jaar. In Nederland betaal je ongeveer 25 procent meer voor dezelfde hoeveelheid stroom en gas. Daarmee behoort Nederland tot de duurste landen van Europa voor energie.

Hoge gasprijs door energiebelasting

De afgelopen vijf jaar is de energiebelasting op aardgas flink gestegen, van 42 cent per kubieke meter gas in 2021 tot 72 cent in 2026. Dit is een stijging van zo’n zeventig procent. Gas is in Nederland het duurst van de omliggende landen. De gemiddelde gasprijs ligt rond de 1,57 euro per kubieke meter, terwijl Belgische consumenten bijvoorbeeld ongeveer een derde daarvan betalen.

Dat de belastingdruk op aardgas hoog is, was al langer bekend. Nu de prijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten, wordt dat extra zichtbaar.

