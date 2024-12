Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brabant is lange tijd de grootste pillenproducent wereldwijd, maar hoe werden Brabanders grote speler in het drugscircuit?

De titel voor grootste ‘drugssupermarkt’ op wereldwijd niveau gaat al lange tijd naar ons eigenste kikkerlandje. En nee, dat komt niet door grote Amsterdamse criminelen als Willem Holleeder, maar vooral door de giga-pillenproductie in Brabant. Maar hoe kan het dat die Brabanders zo’n grote speler zijn in het drugscircuit?

Op menig festival of feest schroomt men niet partydrugs te nuttigen. Maar zo’n pilletje moet natuurlijk ergens vandaan komen. En hoewel de focus lange tijd op de penoze uit Amsterdam ligt, zijn het de Brabanders die een groot deel van de pillenmarkt domineren. Niet gek dat Undercover-personage Ferry Bouman daarop gebaseerd is.

Misdaadverslaggever over Brabantse drugscriminelen

Jan Meeus is misdaadverslaggever voor NRC en schreef het boek Narco’s in Nederland. Hij legt bij Goedemorgen Nederland uit dat er een tijdlang veel aandacht naar Willem Holleeder en zijn omgeving ging. En men daardoor ook een beetje negeerde wat er in Brabant plaatsvond. En dat vonden die Brabanders eigenlijk prima.

Volgens Meeus komt dat door de Brabantse mentaliteit. In Brabant was het overgrote deel vroeger katholiek en leefde men volgens het idee dat je op zondag keurig in de kerk verscheen en daar biechtte, om vervolgens ook dingen te doen die niet zo netjes waren. „Als je voor de vorm, voor de buitenwacht, netjes doet wat je moet doen, dan kun je daarnaast je gang gaan.” Dat is een idee dat Brabantse drugscriminelen volgens Meeus hebben gecultiveerd. „Laat die Amsterdammers in de media maar lullen, dan kunnen wij in stilte onze zakken vullen.”

80 procent van wereldwijde xtc-productie komt uit Brabant

Meeus noemt een naam als Peter van Dijk. Een drugsbaron die volgens de misdaadjournalist veel meer invloed heeft gehad op het Nederlandse drugscircuit dan bijvoorbeeld Willem Holleeder, maar bijna niemand weet wie hij is. In de jaren 90 en begin 2000 werd 80 procent van de wereldwijde vraag naar xtc geproduceerd in Brabant. Waarom? Volgens Meeus kwam dat doordat de Brabanders een betrouwbare feestdrug produceerden.

Volgens Meeus werd drugs in Rotterdam geïmporteerd, in Amsterdam verhandeld en in Brabant geproduceerd. „De productie zat in het zuiden. Dat hebben ze daar goed gedaan.” Volgens de misdaadverslaggever zag onder meer de politie de Brabanders lang als ‘keutercriminelen’, net als ‘keuterboeren’, oftewel kleinschalige ondernemers.

Grote strafzaken

Maar die zuiderlingen werden lange tijd onderschat. Volgens Meeus is dat beeld inmiddels wel veranderd. „Men snapt dat Brabant invloedrijker is geworden.” Volgens hem zijn er ook een aantal grote strafzaken omtrent drugscriminaliteit in Brabant geweest.

Je kijkt Goedemorgen Nederland terug via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties