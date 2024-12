Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet meer dagelijks insuline spuiten: nieuw onderzoek biedt hoop op betere behandeling diabetes

Er is hoopvol nieuws in de strijd tegen diabetes. Onderzoekers hebben namelijk een veelbelovende behandeling ontwikkeld die de insulineproductie kan herstellen. Dat is goed nieuws voor miljoenen mensen wereldwijd die met deze chronische ziekte leven.

Wereldwijd krijgen steeds meer mensen diabetes. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 800 miljoen mensen ter wereld diabetes type 1 of 2 hebben. Alleen al in Nederland hebben meer dan 1,2 miljoen mensen te maken met de ziekte. Maar voor al deze mensen is er (mogelijk) goed nieuws.

Bètacellen delen en vermenigvuldigen

Al in 2015 deden onderzoekers een belangrijke ontdekking. Ze ontdekten namelijk een nieuw medicijn, genaamd harmine. Dat medicijn bleek in staat te zijn om bètacellen in de alvleesklier te stimuleren om zich te delen en te vermenigvuldigen. Deze bètacellen zijn verantwoordelijk voor de productie van insuline, het hormoon dat onze bloedsuikerspiegel reguleert. Het zijn juist die bètacellen die bij mensen met diabetes zijn beschadigd of vernietigd, waardoor er dus te weinig insuline aan wordt gemaakt.

Het baanbrekende onderzoek dat begin deze maand werd gepubliceerd, borduurt voort op deze ontdekking. Zo werd in 2019 ontdekt dat dat harmine goed kan samenwerken met andere stoffen, zoals GLP-1-receptoragonisten. Dat zijn medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van diabetes type 2. Ze bootsen het effect van GLP-1, een lichaamseigen hormoon dat ook een grote rol speelt bij de suikerspiegelregulatie, na.

Alfacellen omzetten naar bètacellen

De resultaten van het nieuwe onderzoek laten zien dat harmine de hoeveelheid bètacellen met 300 procent kan verhogen en in combinatie met GLP-1-receptoragonisten zelfs met 700 procent.

Waar deze werking precies vandaan komt was echter nog de vraag. En dat is precies hetgeen waar onderzoekers nu een antwoord op hebben. Het team ontdekte namelijk dat de nieuwe bètacellen mogelijk afkomstig zijn van een verrassende bron: alfacellen, een ander type cel in de alvleesklier. Deze alfacellen zijn in grote hoeveelheden aanwezig bij mensen met diabetes en ze zouden daarom de sleutel kunnen vormen bij het herstellen van die belangrijke bètacellen. Kortom: alfacellen in de alvleesklier kunnen dus worden ‘omgezet’ naar bètacellen.

Pil tegen diabetes

Volgens co-auteur Andrew Stewart betekent deze ontdekking mogelijk dat mensen met diabetes in de toekomst niet langer dagelijks insuline hoeven te spuiten. Als deze aanpak verder wordt ontwikkeld liggen betaalbare behandelingsmogelijk voor miljoenen diabetici wereldwijd binnen handbereik, denkt hij. „Een simpele pil, misschien in combinatie met GLP-receptoragonisten, zou toegankelijk kunnen worden voor al die mensen met diabetes.”

