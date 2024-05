Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Danny Ghosen en Emma Wortelboer botsen over drugsgebruik Nederland: ‘Makkelijk om schuld bij gebruiker te leggen’

Danny Ghosen onderzocht voor zijn documentaire Danny ter Plekke het drugsgeweld in Equador. Ghosen vertelde gisteravond bij Jeroen en Sophie over de ellende die er aan een ‘snuifje’ cocaïne in Nederland kleeft. Maar tafelgast Emma Wortelboer en Ghosen waren het totaal niet eens over de omgang en verantwoordelijkheid over drugsgebruik in Nederland.

Danny Ghosen reisde af naar Ecuador, een land dat veel onrust kent vanwege drugsbendes. Daar overlijden een hoop mensen aan de gevolgen van drugsgeweld. Het land gaat gebukt onder corruptie en de invloed die drugsbendes uitoefenen. Eerder sprak de programmamaker ook met jonge coke-uithalers die in de Rotterdamse haven te werk gingen.

Danny Ghosen vertelt over drugsgeweld Equador bij Sophie en Jeroen

„Nederland en Europa vormen de belangrijkste markt voor drugs”, klinkt in de documentaire. En de vrouw van een vermoorde Ecuadoriaanse presidentskandidaat sprak uit dat de Nederlandse gebruiker het bloed van de doden in Equador snuift.

De programmamaker legt uit dat omdat wij, in landen als Nederland, zo graag over cocaïne beschikken, Ecuador worstelt met het drugsgeweld als gevolg. „Niet alleen in Ecuador, maar in heel Zuid-Amerika waar onrust is”, vult Ghosen aan.

Emma Wortelboer legt schuld niet bij gebruiker

Emma Wortelboer zit ook aan tafel en maakte voor Spuiten en Slikken genoeg televisie over drugs. „Ik vind het vrij makkelijk om het bij de gebruiker te leggen. Omdat de gebruiker ook niet vraagt om het bloedvergiet in zo’n land”, reageert zij.

Ghosen: „Maar je vraagt wel om de cocaïne toch? En het kartel zegt: ‘Wil jij cocaïne? Dan brengen we het naar je toe. En al moeten we daar duizenden moorden voor plegen. Jij krijgt het.'”

Legaliseren van drugs

Volgens Wortelboer is er geen andere optie. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema pleit overigens voor de regulering van harddrugs. Wortelboer is er, net als presentator Jeroen Pauw, voorstander van om alle drugs te legaliseren. Maar Ghosen benadrukt dat het Nederland nog steeds niet lukt om de wietteelt onder controle te krijgen.

Ghosen: „Hoe zie je dat voor je? Je hebt een winkeltje en dan zeg je: ‘Doe maar een beetje coke, een beetje crystal meth’.” Wortelboer knikt instemmend. Ghosen maakt zich zorgen over de jeugd. „Je gaat kinderen toch geen crystal meth geven”, reageert Wortelboer verbaasd. Waarna Ghosen benadrukt dat kinderen ook aan alcohol kunnen komen. Maar volgens Wortelboer moeten een paar ‘knappe koppen’ daar goed over nadenken. „Nu gebeurt er helemaal niks. Het is wijzen en wijzen en we doen het allemaal kut”, concludeert Wortelboer.

