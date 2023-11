Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frank ‘Ferry Bouman’ Lammers en Elise Schaap terug op Netflix: ‘De kutte wereld even vergeten door een andere kutwereld’

Ferry Bouman en zijn Daniëlle zijn vandaag terug en dat zal de fans goed doen. Na de film Ferry en drie seizoenen Undercover kan iedereen weer acht afleveringen genieten van de Brabantse drugsbaron en zijn liefje. Metro zocht de twee hoofdrolspelers Frank Lammers en Elise Schaap van FERRY: de serie op in een nogal speciale locatie.

We zijn namelijk in De Noordkade in, toepasselijk, het Brabantse Veghel. Deze oude mengvoederfabriek is ooit omgebouwd tot een mooi entertainmentcomplex. Afgelopen woensdag werd daar Ferry’s Feesje georganiseerd. Dat fans als gezegd blij zijn met een nieuwe serie als opvolger van Ferry als film en de Undercover-reeks (Metro sprak Tom Waes over het – voorlopige – slot) is wel duidelijk. In twee shifts komen twee keer ruim zevenhonderd fans, veelal gehuld in ‘campingsmoking’ het onververalste Ferry-partijtje bijwonen.

Ferry-filmset nagebouwd

Als je binnenkomt valt je de spreekwoordelijke bek open. In een grote hal zijn grote delen van de filmsets van Ferry en Undercover nagebouwd. De helden van de reeks, Frank Lammers en ‘zijn mupke’ Elise Schaap bevinden zich tussen hun fans. Die zien onder meer een drugslab, een kroeg, een caravan met terras op camping Zonnedauw en Ferry’s Frituur. Je weet wel, van ‘koken is zilver, frituren is goud’. Als de feestgangers zijn bekomen van zoveel herkenbaarheid, mogen zij naar het aangrenzende theater of de eerste aflevering van FERRY: de serie te bekijken. De acht in totaal zijn nu op Netflix te zien. Wereldwijd.

‘Nieuw oud’ verhaal over Ferry Bouman

FERRY: de serie speelt zich af tussen de film, als Ferry Bouman Amsterdam de rug toekeert („stelde weinig voor”) en daar waar Undercover ooit begon. Met zijn Daniëlle bewoont hij een kitscherige chalet, waarbij hij op een feestje zowaar voor zijn vaak naïeve ‘Daan’ op de knieën gaat.

Kijkers van over de hele wereld weten zo ongeveer wat komen gaat: handel in xtc en alle geweld die daarbij komt kijken. Ferry Bouman is daarbij de nietsontziende knuffelbeer (kijkers mogen hem, maar vinden de vent met vaak boze kop ook een botte hond). Terug uit Amsterdam moet hij in Brabant weer voet aan de drugsgrond krijgen en gaat Ferry onder meer met vriend John (Raymond Thiry) en zwager Lars (Yannick van de Velde) de strijd aan. Dit doet hij met een motorclub onder leiding van Ricardo (Tygo Gernandt) en met de nietsontziende drugsbaron Arie Tack (Steef Cuijpers). Ondertussen leert aanstaande bruid Daniëlle de donkere kant van de business van haar grote liefde („ik viel voor zijn kleine hartje”) kennen. Boumans stem klinkt aan het begin: „De drugsbaron van het zuiden. Zo’n naam krijg je niet zomaar.”

Fans mogen meedelen

Uren voor Ferry’s Feesje zitten Frank Lammers en Elise Schaap goedgehumeurd aan een hoge tafel. Twee zeer aardige mensen en uitstekende acteurs die de afgelopen jaren ook maar verbaasd waren over het wereldwijde succes van Undercover en Ferry. Op de meest onverwachte momenten ergens op onze aardbol werden ze herkend als Ferry Bouman en Daniëlle van Marken. In haar rol als Daan zegt Elise Schaap: „De zaken gaan goed voor Ferry. We vonden dat de fans daar in mochten meedelen en zich onderdompelen in zijn wereld.” Frank Lammers, die de avond ervoor ook weer als nietsontziende voice-over van Massa is Kassa te horen was: „Gewoon een leuk feestje.”

De twee geven toe dat zij inmiddels bij wijze van spreken met een vingerknip Ferry Bouman en Daniëlle kunnen spelen. Lammers: „Inmiddels wel ja, het is geen hogere wiskunde meer.” Schaap: „Dat we met Undercover begonnen, is volgens mij zes jaar geleden. Door in de film Ferry terug te gaan in het verleden werden de karakters verdiept en nu weer. Zodra we weer onze kleding dragen en in die omgeving zijn, dan gebeurt dat heel snel.” Lammers: „We hebben steeds meer informatie over onze rollen.” Schaap: „Voor mensen die echt geen idee hebben, is het wel tof dat je het nu helemaal in chronologische volgorde kunt kijken. De serie van nu heeft wel consquenties. Je kunt eigelijk op een andere manier Undercover 1 gaan zien.”

Sympathie voor lul Ferry

Dat deze Metro-kijker nog sympathie kan opbrengen voor de lul die Ferry Bouman is, doet Frank Lammers goed. „Als je een boef in een serie bent en je speelt alleen de boef, dan is dat niet zo interessant.”

Wat is de meest gestelde vraag van journalisten over hun personages eigenlijk? Frank Lammers trekt een vies gezicht en spreekt met gekke stem: „Hoeveel lijkt Ferry op jezelf?” Elise Schaap beaamt dat. Lammers weer: „Laatst werkte ik als stem mee aan een tekenfilm, toen speelde ik een eend. Toen kreeg ik dezelfde vraag…” Schaap: „Nééééééé, hahaha.” Vraag twee is overigens ‘hoe je je op je rol hebt voorbereid’. Vraag drie: komt er nog een vierde seizoen van Undercover?, waarover geen nieuws. Elise Schaap: „En er wordt toch ook wel veel gevraagd hoe het is om in het buitenland herkend te worden. Het gebeurt op de meest vreemde plekken dat je merkt dat mensen ons hebben gezien. Dat is natuurlijk te gek en heel leuk.”

Ferry van de Jumbo

Lammers: „Er gebeuren soms de raarste dingen. Laatst ging ik roti halen en toen stonden er twee Surinamers buiten. Die werden helemaal gek. Op straat riep een kind ook een keer ‘hé Ferry van de Jumbooooooo’, haha. Dat vond ik heel grappig.” Hij duidt natuurlijk op z’n jarenlange medewerking aan reclames van de supermarkt.

Schaap: „Mensen noemen we nu vaak ook mupke.” Lammers met strenge Ferry-stem: „Wie zeg da?” Zijn tegenspeelster weer: „’Oh ja, bende gij een wout?’ hoor je ook veel als gevleugelde uitspraak. En als ik in België draait, klinkt er soms ‘bende gij undercover?’, gevolgd door een knipoog… Dan sta ik natuurlijk een beetje schaapachtig te lachen.”

‘Naar mijn eigen kop kijken? No way’

Met het wereldwijde verspreiden van Ferry en Undercover, zijn er ook landen waarin de twee worden nagesynchroniseerd. Kijken zij weleens naar die versies? Lammers: „Nee, ik kijk dat nooit joh.” Schaap ook niet: „Ik ga thuis mijn eigen werk toch niet aanzetten? Nee, man, ik moet er toch niet aan denken dat ik op een vrije vrijdagavond naar m’n eigen kop te moeten kijken? Nee, echt no way.” Lammers lacht: „Zoveel tijd hebben we nou ook weer niet, ik kijk liever naar iets anders.”

Ik ga thuis mijn eigen werk toch niet aanzetten?

„Het is wel geweldig dat zoveel mensen naar Ferry en Undercover willen kijken en dat je daar als acteur deel vanuit mag maken”, zegt Schaap. „Dat wil je toch? Ik denk dat ik zelf ook zou kijken, als ik niet meedeed dan. Alles valt samen, fantastisch.” Lammers: „Tuurlijk. Kijk, de hele wereld is kut op dit moment. Als je de mensen dan in dit geval acht keer drie kwartier alles kunt laten vergeten door een andere kutwereld te laten zien… Daarvoor doe je het.”

Poging tot Brabants

De scripts die Frank Lammers en Elise Schaap over Ferry Bouman en Daniëlle onder ogen krijgen, zijn telkens weer geweldig en verrassend, vinden zij beiden. De schrijvers zijn Vlaams, schrijven zij die scripts ook in hun eigen taal? Lammers: „Ze doen een poging tot Brabants. Ze kunnen fantastisch schrijven die jongens, maar dat kunnen ze niet.” Schaap: „Ze zijn er wel beter in geworden. Je ziet dat ze een beetje weten waar wij naartoe praten. We krijgen daar wel enorme vrijheid in.”

Weer Ferry en Daan zijn

Als de telefoon gaat met de vraag of zij weer Ferry en Daan willen zijn, dan volgt er zeker een gebald vuistje van blijheid. Lammers: „Vervolgens rijd je erheen en kom je thuis, het is familie.” Schaap: „En een heel fijn team. De chalet uit de eerste Undercover was weg en die is nu weer compleet nieuw gebouwd. Dat soort dingen zijn fascinerend. We hebben het chalet nooit meer gezien sinds de eerste serie en dan voelt het meteen vertrouwd en goed.” Lammers: „Behalve als je het bed ruikt.”

😥 Wimie Wilhelm In FERRY: de serie is ook Wimie Wilhelm te zien als advocaat van Ferry Bouman. Zij was dat ook in Undercover 1, 2 en 3. Wilhelm overleed afgelopen september op 62-jarige leeftijd. „Wimie was een hele goed vriend van ons”, zegt Frank Lammers. Wilhelm had een karateristieke rauwe donkere stem om nooit meer te vergeten. Elise Schaap: „Maar haar hele wezen is om nooit meer te vergeten.”

PSV versus Ajax

Tot zover acteurs versus journalist. De andere kant is PSV (Frank Lammers) versus Ajax, dat op het moment van het gesprek nog onderaan staat. „Wil je het erover hebben?”, vraagt Lammers enigszins triomfantelijk. Hij zegt dat hij er tegenover Ajacieden eigenlijk helemaal niet over begonnen is, tot zijn vrienden Viggo Waas en Peter Heerschop dat zelf opmerkelijk begonnen te vinden. Lammers laat drie foto’s zien die hij de twee stuurde. De stand van de Eredivisie (Ajax onderaan), de stand van de Keuken Kampioen Divisie (Jong Ajax onderaan) en… de stand van de Zuid-Afrikaanse competitie: Ajax Cape Town onderaan met nul punten. Lammers: „Het is triest, het is sneu.” Zijn Ferry Bouman-hoofd dat hij daarbij trekt spreekt boekdelen.

Vorige Volgende

Reacties