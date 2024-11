Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Familie Willem Holleeder leeft in angst, vertelt zus Astrid openhartig

Astrid Holleeder heeft een getuigenis afgelegd tegen haar broer, topcrimineel Willem Holleeder. Dat is haar niet in de koude kleren gaan zitten, vertelt ze aan RTL Boulevard ten gelegenheid van haar nieuwe boek Wie Praat, Die Gaat.

Ondanks dat Willem Holleeder vastzit voor de rest van zijn leven, maakt ze zich grote zorgen. Tijdens het proces haalde hij vaak uit naar zijn zus, schreef Metro eerder al. „Je kunt er wel vier muren omheen zetten, maar dat zal zijn gedrag nooit veranderen”, vertelt ze in het interview.

In 2013 getuigde Astrid Holleeder in het diepste geheim tegen haar broer. En daar is hij boos over. „Jij hebt over mij verklaard. En uit wraak zal ik jou het leven ontnemen”, vertelt ze over de denkwijze van haar broer. „Wij weten dat die wraak niet ophoudt bij levenslang. Door wat er door de jaren heen gebeurd is, is duidelijk geworden dat het binnen niet stopt. Levenslang zal hem daar niet in hinderen.”

Dochter Miljuschka leeft met zware beveiliging

„De dreiging is hoog”, beklemtoont ze. Ook haar dochter, presentatrice Miljuschka Witzenhausen, is er de dupe van. „Dat vind ik heel heftig. Omdat het natuurlijk iets is waar ik altijd al rekening mee heb gehouden. Maar als het zich dan aandient, dan stort je wereld in.”

Witzenhausen leeft met zware beveiliging. Holleeder wilde haar dochter zelf ook beschermen. „Dan ga je het als moeder zelf doen. Posten, haar overal in de gaten houden. Dat heeft veel impact gehad op onze relatie.”

In eerste instantie had Witzenhausen geen beveiliging, dat veranderde in 2022. Een opluchting voor Holleeder. „Ik hoef haar niet meer dag en nacht stiekem te volgen om haar in de gaten te houden als ze ergens is. Dit is het beste wat me kon overkomen.”

Jarenlang niet met kleinkinderen naar de speeltuin

Dat haar familie hinder ondervindt van haar getuigenis, raakt Holleeder erg. „Ik ben jarenlang niet met mijn kleinkinderen naar een speeltuin geweest. Ik heb een keer geprobeerd om naar het winkelcentrum te gaan, dat is mij gelijk slecht bekomen. Met hen kom ik nooit buiten. Waarmee er dus weer een generatie hinder ondervindt aan de situatie van mijn broer.”

In tranen zegt ze: „Je ontneemt niet alleen jezelf een heel groot deel van je leven. Maar ook anderen.” Het boek dat ze geschreven heeft, gaat over wraak. „Want dat is waar we elke dag mee leven. Dan kun je mij doodschieten, daar merk ik niks meer van. Maar dat mijn hele leven in duigen ligt, dat het leven van mijn gezins in duigen ligt, dan ben je wel echt geslaagd in je wraak.”

Misdaadjournalist John van den Heuvel geeft duiding op het interview. „In het verleden is al informatie over een mogelijke aanslag geweest. Hij heeft zelf ook al verteld, toen alles nog koek en ei was tussen de twee, hoe hij dat soort dingen allemaal regelt.”

Holleeder spreekt zus tegen

De advocaat van Willem Holleeder spreekt de beweringen van zijn zus tegen. „Bijna tien jaar wordt gesuggereerd dat die dreiging er is. Maar die dreiging is nooit concreet geworden.” Eerder zei de topcrimineel ook al dat zijn zus alles bij elkaar heeft verzonnen, schreef Metro in 2019.

