Mark Baanders en Angela de Jong botsen in ongemakkelijke discussie: ‘Kennelijk heb ik je erg geraakt’

PowNed-gezicht Mark Baanders botste gisteravond bij Renze aan tafel nogal met televisie-recensent Angela de Jong. De Jong heeft namelijk regelmatig kritiek op de programma’s van Baanders en dat mondde uit in een ongemakkelijke discussie.

Er moet bezuinigd worden, is in Den Haag besloten. En mede door de teruggedraaide onderwijsbezuinigingen is het de publieke omroep die meer moet inleveren. Televisie-recensent Angela de Jong legt aan tafel bij Renze uit dat er parels van programma’s bij de NPO te zien zijn. Maar ze benadrukt ook dat het allemaal best wat efficiënter kan.

Mark Baanders botst met Angela de Jong

PowNed-presentator Baanders haakt in. „Als je het aan Angela vraagt, zou ik wegbezuinigd worden”, zegt Baanders. Waarna hij opnoemt dat De Jong „barslechte recensies” schreef over twee van zijn programma’s. Volgens De Jong zou Baanders betere programma’s kunnen maken. Waarna ze een „gedrocht” van een kerstprogramma van Baanders aanhaalt als voorbeeld. Maar volgens het PowNed-gezicht was dat wel een leuk kerstprogramma. „Je moet hartstikke leuke programma’s maken”, aldus De Jong tegen Baanders. „Maar ik krijg niet de kans als je zo slecht blijft recenseren.” Waarna De Jong reageert: „Met alle respect, dan moet je ook net even iets betere programma’s maken.”

Daarna noemt Baanders zijn documentaire Baanders wil een Baby op, over het krijgen van kinderen als je dat samen met een partner niet kunt. Volgens hem zijn dat soort programma’s voor de NPO bedoeld, omdat hij bij een commerciële omroep afhankelijk zou zijn van sponsordeals. „Dan zou ik op een hele andere manier een interview ingaan dan puur als mijn onbevangen en naïeve zelf.”

Kritiek op programma’s

De Jong: „Zeker, ik ben helemaal voor programma’s waarin homo’s onderzoeken welke mogelijkheden ze hebben om kinderen te krijgen. Maar ik had bij jou wel sterk het idee dat jij ook gesponsord werd door een bepaald wijnmerk. Omdat je jou alleen maar wijn drinkend in beeld zag.”

Na die uitspraak wil Baanders, ietwat geïrriteerd, reageren. „Laat maar. Ik heb geen zin…” De Jong concludeert: „Het was gewoon niet zo’n heel erg sterk programma.”

Ongemakkelijk gesprek

Maar Baanders laat het daar niet bij. „Jouw mening is, zoals Plato ooit zei: net als een reet, iedereen heeft er een. Het is niet dat mijn programma slecht is, het is dat jij mijn programma slecht vindt.” Maar De Jong merkt dat dat Baanders toch wel hoog zit. Waarna Baanders opnieuw herhaalt dat zijn programma niet slecht was. „Hoeveel mensen keken er Mark?”, vraagt De Jong. Waarna Baanders diep zucht. „Oké, laat maar.”

Presentator Renze Klamer probeert de boel wat te sussen. „Kennelijk heb ik je heel erg geraakt met die recensie”, aldus De Jong. Maar Baanders blijft erbij dat zijn programma niet slecht was. „Inhoudelijk was het niet goed genoeg voor een programma bij de publieke omroep. Sorry, vond ik”, stelt De Jong. Baanders reageert: „Oké, respect aan jou. Als jij vindt van niet, mag dat jouw mening zijn.” Waarna Klamer de uitzending, ietwat ongemakkelijk, afsluit.

Je kijkt Renze terug via NPO Start.

