‘Af en toe een pilletje’? Volgens onderzoek is recreatief drugsgebruik nog slechter dan gedacht, dit is waarom

Het is algemeen bekend dat drugs niet goed zijn voor het lichaam. Maar toch schromen een hoop Nederlanders niet om recreatief drugs te gebruiken op een feestje of festival. Maar een nieuw Frans onderzoek toont aan dat ook recreatief drugsgebruik slechter is dan gedacht.

Roken, alcohol of drugs: het is allemaal niet best voor het lijf en brein. Een recreatief pilletje of snuifje is in deze tijd behoorlijk genormaliseerd, bleek ook uit de documentaire de Chemische Generatie van documentairemaker Sahar Meradji.

Onderzoek naar recreatief drugsgebruik

Franse onderzoekers bekeken urinetests van allerlei patiënten met acute ernstige hartproblemen in verschillende ziekenhuizen. De gemiddelde leeftijd was 63 jaar en het ging om bijna 1500 patiënten. Ook keken de onderzoekers na een jaar hoe het met de patiënten ging.

En wat bleek? Patiënten die in het verleden recreatief drugs gebruikten, hadden drie keer zoveel kans om binnen een jaar opnieuw ernstige hartproblemen te krijgen.

Hogere kans op hartproblemen

„Van de patiënten die waren opgenomen op de intensive care bleek 11 procent recent recreatief drugs te hebben gebruikt”, vertelt onderzoeksleider Raphael Mirailles tegen Scientias. „Recreatief drugsgebruik hield verband met een verdrievoudiging van het risico op een herhaling van een ernstige cardiovasculaire gebeurtenis binnen één jaar.” Aandoeningen die je kunt bestempelen als een cardiovasculaire gebeurtenis zijn bijvoorbeeld een hartaanval, beroerte of hartstilstand.

Patiënten met een positieve drugstest hadden een hogere kans op ernstige cardiovasculaire problemen dan niet-gebruikers. MDMA bleek de kans op hartproblemen het meest te verhogen.

En kennelijk keken ook de onderzoekers op van hun bevindingen. „We hadden niet verwacht zo’n sterke associatie te vinden binnen één jaar tussen recreatief drugsgebruik en ernstige cardiovasculaire problemen”, aldus Mirailles.

Invloed drugs op hart en vaten

Veel eerdere studies omtrent drugs zijn afhankelijk van zelfrapportage. Volgens de onderzoekers geeft dit onderzoek een beter en gedetailleerder beeld wat betreft recreatief drugsgebruik.

Maar wat is dan de invloed van drugsgebruik op het hart en vaten? Dat is nog niet zozeer vastgesteld, maar daar klinken verschillende hypotheses over. „Er is een interactie tussen drugs en behandelingen tegen trombose. Ook hangen hormonale stoornissen samen met opioïdengebruik die zo atherosclerose kunnen bevorderen. Bovendien wordt cannabisgebruik vaak beschreven bij jongvolwassenen, terwijl opioïdengebruikers mogelijk ouder zijn en meer andere aandoeningen hebben. We moeten echter in gedachten houden dat cannabisgebruik in onze studie veel vaker voorkwam dan opioïdengebruik, wat de resultaten mogelijk heeft beïnvloed”, legt Mirailles uit.

Hij vervolgt: „Net als bij andere traditionele cardiovasculaire risicofactoren is er behoefte aan betere preventie. Ondanks het bekende verhoogde risico op hart- en vaatziekten blijft tabak bijvoorbeeld een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden.”

