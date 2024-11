Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie weegt ook beelden van wangedrag door Maccabi Tel Aviv-supporters mee in onderzoek

De oorlog in het Midden-Oosten was vorige week ook voelbaar in Amsterdam na de beruchte voetbalwedstrijd tussen Maccabi Tel Aviv en Ajax. Daar werden onder meer joodse mensen belaagd en daar klonk veel ophef en afgunst over. Maar naast de aanval op de joodse gemeenschap blijkt inmiddels dat ook de Maccabi Tel Aviv-supporters uit waren op geweld. Beelden van een boze supportersmassa gaan rond op social media.

De oorlog Israël – Hamas in het Midden-Oosten eist nog steeds levens en daar is een hoop woede over. Die woede was vorige week donderdag ook voelbaar, toen een voetbalwedstrijd tussen Ajax en de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv Amsterdam op scherp zette. Hoewel eerder klonk dat het om wat opstootjes ging, werd dat later geweld en antisemitisme vanuit de kant van Pro-Palestijnse-demonstranten. Op social media circuleerden video’s van joodse mensen die werden belaagd en menig politicus en prominent sprak over jodenhaat of antisemitisme.

Vrijdag sprak burgemeester Femke Halsema in een persconferentie een demonstratieverbod in Amsterdam uit voor het weekend. Ook gold dit weekend een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Maar ondanks het verbod en een noodverordening kwamen er gisteren toch mensen naar de Dam toe. Daar werden ruim vijftig aanhoudingen verricht, meldt de politie.

Ook Maccabi Tel Aviv-supporters uit op geweld

Maar er komt steeds meer informatie naar buiten over die roerige donderdagnacht. Want naast geweld tegen de joodse beschaving, blijkt dat ook de Maccabi Tel Aviv-supporters bemand met riemen, houten planken en ijzeren palen boos door de Amsterdamse straten trokken. Sommigen gooiden met stenen, ook naar een huis waar Palestijnse vlaggen hingen. Ook daarvan gaan inmiddels beelden rond op sociale media.

Onder meer fotograaf Annet de Graaf filmde hoe Maccabi-fans Amsterdammers aanvielen, schreef het AD. Maar ook op beelden van YouTuber Bender is te zien dat de Maccabi-fans gewelddadig door de stad trekken. De politie laat aan de NOS weten dat zij ook deze beelden meenemen in hun onderzoek.

Politie neemt ook beelden van Maccabi Tel Aviv-supporters mee

Ook tijdens de persconferentie van vrijdag werd door politiechef Peter Holla aangekaart dat de supporters een Palestijnse vlag van een gevel haalden op het Rokin, een taxi vernielden op de Dam en een Palestijnse vlag in de brand staken. Daarnaast was op andere video’s te zien dat de supporters leuzen en liederen schreeuwden met provocerende teksten over Palestijnen.

Burgemeester Femke Halsema zei toen dat de gedragingen van enkele Maccabi-supporters „geen enkel excuus” zijn voor de ongeregeldheden die donderdagnacht in Amsterdam hebben plaatsgevonden. Volgens haar kon het wel van invloed zijn geweest „op de algehele sfeer in de stad”.

Oorlog Israël-Hamas eist mensenlevens in Gaza

Eerder onderbrak een boze man met een Palestijnse vlag de uitzending van Bar Laat. De man sprak emotioneel zijn woede en zorgen over genocide in Palestina uit. Presentator Jeroen Pauw liet hem door de beveiliging uit de studio halen. De man riep: „Stop de genocide in Gaza. Schandalig Jeroen, dat je geen podium geeft aan de anti-genocide demonstranten. Dat je alles wegzet als antisemitisme, terwijl er kinderen levend worden verbrand in Gaza. Terwijl ze dood gaan door honger.”

Sinds de aanslag van Hamas op 7 oktober 2023 tijdens een Israëlisch festival is het oorlog in de Gazastreek. Een oorlog waarbij inmiddels slachtoffers vallen in Israël, Libanon en het grootste dodental in Gaza. De situatie in Palestina zorgt voor een hoop emotie. Eerder waren acteur Ramsey Nasr, die een Palestijnse vader heeft, en de Joodse Raoul Heertje het met elkaar eens over Israël/Palestina: dit moet zo snel mogelijk stoppen.



