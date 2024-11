Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man met Palestijnse vlag onderbreekt uitzending Bar Laat: ‘Waar is jullie geweten?’

De oorlog Israël – Hamas eist nog steeds levens en daar is een hoop onvrede over. Dat bleek gisteravond ook bij Bar Laat. De uitzending was nog maar net begonnen toen een man met een Palestijnse vlag het tafelgesprek onderbrak en emotioneel zijn woede en zorgen over genocide in Palestina riep. Presentator Jeroen Pauw liet beveiligers de man weghalen.

Sinds de aanslag van Hamas op 7 oktober 2023 tijdens een Israelisch festival is het oorlog in de Gazastreek. Een oorlog waarbij inmiddels slachtoffers vallen in Israël, Libanon en het grootste dodental in Gaza. De situatie in Palestina zorgt voor een hoop emotie. Eerder waren acteur Ramsey Nasr, die een Palestijnse vader heeft, en de Joodse Raoul Heertje het met elkaar eens over Israël/Palestina: dit moet zo snel mogelijk stoppen.

Jeroen Pauw begint Bar Laat met situatie Amsterdam

Gisteravond zorgt een voetbalwedstrijd tussen Ajax en de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv ervoor dat het onrustig was in Amsterdam. Met een aantal opstootjes en arrestaties en protesten van pro-Palestina demonstranten.

Presentator Jeroen Pauw begint in Bar Laat over de voetbalwedstrijd in Amsterdam. Daarna vraagt hij aan tafelgast en De Kist-presentator Kefah Allush of hij bij zo’n pro-Palestina demonstratie aanwezig zou willen zijn. Allush vertelt dat hij niet zozeer het type mens is bij demonstraties aanwezig is. Volgens hem is er overigens rondom voetbal regelmatig gedoe.

Man met Palestijnse vlag onderbreekt uitzending

Als Pauw aan een interview met tafelgast Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) wil beginnen, klinkt er geroep uit het publiek. Een man met een Palestijnse vlag in zijn hand begint tegen Pauw te spreken: „Stop de genocide in Gaza. Schandalig Jeroen, dat je geen podium geeft aan de anti-genocide demonstranten. Dat je alles wegzet als antisemitisme, terwijl er kinderen levend worden verbrand in Gaza. Terwijl ze dood gaan door honger. En jij past censuur toe omdat je staatsjournalist bent.” Daarna spreekt de man ook Timmermans aan en roept hij dat burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) vreedzame protesten verbiedt. „Dat u genocide ontkent. Schandalig en dan noem je jezelf links.”

Pauw wuift naar de beveiliging, die de man vastpakken en meenemen. „Er gaan hier mensen dood. Schandalig, schaam jullie kapot, waar is jullie geweten? Waar is jullie geweten?”, roept de man terwijl hij wordt weggehaald.

Ook Frans Timmermans aangesproken over genocide Gaza

Timmermans reageert timide op de aanval van de man. „Dat doe ik niet”, aldus Timmermans. Pauw haakt in: „Ik geloof niet dat er een ontkenning is dat er mensen dood gaan.” Volgens Timmermans geeft burgemeester Halsema heel veel ruimte voor demonstraties in Amsterdam. „Dat hoort ook bij deze stad. Verschil van mening maken deze stad en daar moet ruimte voor zijn. En die ruimte biedt de burgemeester en ik ben echt trots op hoe ze dat doet.”

