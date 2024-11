Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Woedende Femke Halsema over geweld Amsterdam: ‘Er was geen concrete dreiging’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam stelt dat er voorafgaan aan het geweld gisteravond in haar stad ‘geen concrete dreiging zou zijn geweest’. Zij heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gevraagd om een dreigingsinschatting te maken. Het ging daarbij om de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv uit Israël en de herdenking van de Kristallnacht op dezelfde avond.

Femke Halsema zei dit tijdens een persconferentie over de gewelddadigheden die afgelopen nacht hebben plaatsgevonden. Dit weekend geldt een demonstratieverbod in Amsterdam en een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Burgemeester Halsema meldt dat er ook extra aandacht is voor kwetsbare objecten en instellingen.

Premier Dick Schoof reageerde vanmorgen al eerder op het geweld tegen fans uit Israël. Hij spreekt van antisemitisme. De Tweede Kamer wil een spoeddebat. Geert Wilders (PVV) vindt dat Femke Halsema ‘vandaag nog’ moet aftreden.

Halsema: ‘Gitzwarte nacht’

Femke Halsema heeft, zo meldde zij ook op de persconferentie in de raadzaal van het stadhuis in de hoofdstad, met woede gereageerd op de belaging en mishandeling van supporters van Maccabi Tel Aviv. „Amsterdam kijkt terug op een gitzwarte nacht en ook vandaag is het nog donker”, begon Halsema. „Jongens op scooters gingen kriskras door de stad, vluchtend voor de politie. Dat dit in Amsterdam gebeurt, is ondraaglijk en onverteerbaar”, zei ze. „Onze stad is diep beschadigd, ons Joodse leven en cultuur zijn bedreigd.”



„De oorlog in het Midden-Oosten bedreigt nu ook onze stad”, zei Halsema. „Ik ben woedend en spreek dit namens het stadsbestuur en de driehoek in de meest krachtige bewoordingen uit. Er heerst angst, ontzetting, woede, ongeloof. De driehoek zet alles op alles voor de veiligheid van Joods Amsterdam.” De driehoek bestaat naast Halsema uit de politiechef van de eenheid Amsterdam en de hoofdofficier van justitie. De burgemeester kondigde aan een onafhankelijk onderzoek in te stellen „naar de gebeurtenissen, voorbereidingen en het optreden van de autoriteiten”.

Onze stad is diep beschadigd, ons Joodse leven en cultuur zijn bedreigd.

Gewonden uit het ziekenhuis

De vijf slachtoffers van het geweld van afgelopen nacht in Amsterdam die naar het ziekenhuis moesten, hebben vanochtend het ziekenhuis weer kunnen verlaten. Dit meldde de politie tijdens de ingelaste persconferentie. Er zijn daarnaast, voor zover nu bekend, twintig tot dertig supporters van Maccabi Tel Aviv lichtgewond geraakt. Er zitten nog tien opgepakte mensen vast, waarbij het Openbaar Ministerie streeft naar snelrecht.

Ajax baalt

Ajax betreurt het geweld richting de Israëlische voetbalfans na de Europa League-wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv. De Amsterdamse club veroordeelt het aanvallen van de bezoekende fans „ten zeerste”. Volgens Ajax leek er aanvankelijk weinig aan de hand en de club spreekt van „een goede samenwerking” met de autoriteiten. „Na een sportieve voetbalwedstrijd met een goede sfeer in ons stadion, waarvoor we alle betrokken partijen bedanken voor de goede samenwerking, hebben we met afschuw vernomen wat er gisteravond in het centrum van Amsterdam is gebeurd. We veroordelen dit geweld ten zeerste”, schrijft Ajax in een verklaring op sociale media.

Ajax won in de Europa League met 5-0 van de Israëlische club. Na de wedstrijd ging het mis in het centrum van Amsterdam. Komende zondag komt Ajax weer in actie, dan in Enschede tegen FC Twente.

