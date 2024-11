Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Journalist Lisa ging op singlereis naar Sicilië: doe eens iets buiten je comfortzone met onbekende mensen

Een paar dagen voor vertrek werd Metro‘s Lisa Vermeij toegevoegd aan de WhatsApp-groep ‘Estivant Sicilië 24’. Het groepje bestond uit zes mannen, één vrouw, en reisleider Nico. Het voelde een beetje als een blind date, maar dan met een hele groep. Ze ging voor het eerst in haar leven op singlereis.

Dezelfde week was ik op een werkevenement met andere journalisten en vertelde ik over mijn aankomende avontuur. „Nou, voor je het weet heb je een relatie! Een vriendin van mij ging ook op singlereis en is nu getrouwd”, zei een collega lachend. De wildste verhalen kwamen naar boven. En die opmerking bleef hangen, wat stond me eigenlijk te wachten? Voor de zekerheid belde ik met reisleider Nico van reisorganisatie Estivant Singlereizen om mijn verwachtingen wat bij te stellen. Waren speeddates ook onderdeel van het programma? Was deze reis een soort First Dates xxl? Zou ik straks een week lang omringd zijn door flirtende reizigers?

Geen liefde, wel veel lol

Nico stelde me gerust: „Er zijn organisaties die vakanties aanbieden waarbij het vinden van de liefde centraal staat, maar bij ons is dat niet het geval. Het gaat niet om daten of het vinden van de liefde. Bij Estivant organiseren we vooral leuke groepsreizen, maar dan voor mensen die alleen zijn. Het gaat erom dat je de kracht van de groep benut. Maar daar kom je nog wel achter.”

Ondanks Nico’s geruststellende woorden voelde deze reis toch anders dan mijn eerdere reizen. Voor mijn werk als reisjournalist ga ik regelmatig op pad met andere (on)bekende journalisten. Toch is de setting dan anders. Persreizen zijn strak georganiseerd, met een vol programma en iedereen heeft hetzelfde doel, het maken van een mooi reisverhaal. Een single-reis was ook voor mij nieuw: een reis met onbekenden zonder vast programma.

Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt, een bezoek aan de Etna Foto: Lisa Vermeij

Singlereis begon single

Op de dag van vertrek werd ik dan ook een tikkeltje zenuwachtig wakker. Het voelde als een eerste schooldag, ik ging op reis met een groepje onbekenden. De volledige groep zou op dinsdagavond vanaf Schiphol vliegen. Helaas was die vlucht al vol toen ik me aanmeldde, dus vertrok ik al dinsdagochtend vroeg vanuit Eindhoven. Tot zover begon mijn single-reis wel erg single. Eenmaal geland op Sicilië brak het zweet me uit, het was eind september nog 32 graden!

Ik checkte in bij ons hotel in Giardini Naxos, een schattige badplaats dichtbij Taormina. Op singlereizen kun je ervoor kiezen om een kamer te delen, maar ik vond het prettig om een eigen kamer te hebben.

Goed voor persoonlijke ontwikkeling

De volgende ochtend ontmoette ik de groep: „Ik kom nu naar het ontbijt en ben te herkennen aan een zwarte outfit”, stuurde ik naar de groepschat. De rest zat al aan tafel en ik werd warm ontvangen door Nico, Joost, Martijn, Jan-Hein, Albert, Peter en Marielle. De groep bleek dit keer kleiner dan de gebruikelijke twintig personen, en ik was met mijn 34 jaar de jongste. Daar moest ik even aan wennen, maar na een paar dagen bleek dit juist een charme te zijn. Een diverse groep waar iedereen openstaat voor nieuwe verhalen en andere invalshoeken dan ik gewend ben in mijn eigen vriendengroep.

En de charme van een kleine groep is dat je elkaar veel beter leert kennen, er is meer diepgang tijdens de gesprekken. „Je kunt je niet anoniem verschuilen. Ik vind zo’n singlereis ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling, ik heb nu al meer over mezelf geleerd dan voorgaande vakanties”, zegt Albert (37), die ook voor het eerst op singlereis is.

‘Herinneringen met groep blijven langer hangen’

Het grootste gedeelte van de club ging, net zoals ik, voor het eerst op singlereis. Maar er waren ook wat ervaren ‘single-reizigers’. Marielle (39) reisde al naar Zuid-Afrika, Vietnam en China: „Ik ben ook weleens op groepsreis geweest, maar dan ben je vaak met stelletjes of families op pad. Die staan toch minder open voor nieuwe contacten. Dat is het voordeel van een singlereis: iedereen is alleen en zoekt juist naar gezelschap.”

Jan-Hein (48) reist regelmatig met vrienden, maar gaat minstens zo vaak op singlereis. „Ik wilde in deze periode weg, maar mijn vrienden konden niet. Tijdens een singlereis maak je herinneringen met een groep en die blijven vaak langer hangen.” En springt er dan nooit eens een vonk over? „Mijn vorige vriendin heb ik toevallig wel leren kennen tijdens een singlereis”, zegt Jan-Hein lachend.

Altijd ergens kunnen aanhaken

Het motto van de week werd al gauw: „Niks moet, alles mag.” Elke ochtend startten we met een gezamenlijk ontbijt, het moment om de plannen van de dag door te nemen. Ik was met een groep actievelingen op reis, niks was ze te gek. Van snorkelen, de Etna beklimmen, kookworkshops, wijnproeverijen tot aan raften. En ergens is het ook wel een luxe dat je tijdens de vakantie bijna niets zelf hoeft uit te zoeken. „Je hoeft niet overal aan mee te doen en je kunt ook lekker met een boek aan het strand gaan liggen”, zegt Nico. Het voordeel is dat je flexibel bent om je eigen ding te doen, maar ook gemakkelijk kunt aanhaken bij anderen om samen te eten of op avontuur te gaan.

Samen uit, samen thuis

„Ik vind er niets aan om alleen uit eten te gaan, daarom sprak zo’n singlereis me wel aan”, zei Peter, die ook voor het eerst op singlereis ging. Persoonlijk vind ik het geen probleem om alleen naar een restaurant te gaan, ik vind het wel lekker om in alle rust te eten en ondertussen mensen te kijken. Maar alleen naar een bar gaan? Dat doe ik zelden, want dan voel ik me dus hartstikke ongemakkelijk. Dankzij de groep werden juist de avonden samen een van de leukste aspecten van de reis. Rond borreltijd proosten we met een Aperol of prosecco bij het zwembad, daarna gingen we lekker uiteten en vaak pas tegen middernacht wandelden we met z’n allen terug naar het hotel. En ja, iedereen ging weer netjes naar zijn eigen kamer.

Voor de helft van onze groep was het hun eerste singlereis, en ik was niet de enige die van tevoren met klamme handjes op het vliegveld stond. Zo gaf een van de deelnemers aan het einde van de week toe dat hij bloednerveus was toen ze elkaar voor het eerst op Schiphol ontmoetten. „Maar we zaten allemaal in hetzelfde schuitje en dat schept direct een band”, vertelde Joost. Hij werd 50 jaar tijdens de vakantie en wilde Nederland en de bijbehorende Abraham-grappen ontsnappen. Uiteraard is zijn 50-jarige verjaardag op Sicilië niet stilletjes voorbij gegaan en werd hij bij het ontbijt door ons al verrast met taart.

Rekening houden met elkaar

Mijn hoogtepunt van de reis was een excursie naar de nog actieve Etna vulkaan. Als ik alleen op reis ben, ga ik ook op excursie, maar vaak zijn die bijzondere momenten zoals het beklimmen van een vulkaan toch de momenten die je wil delen met iemand. De excursie begon vroeg en in de ochtend werden er al appjes gestuurd: ‘Is iedereen wakker?’ en ‘moet die winterjas nou echt mee of delen we er een?’, het kan namelijk koud worden op de vulkaan. Tijdens deze excursie werd de ‘kracht van de groep’ duidelijk. Hoogtevrees? De rest van de groep hield er rekening mee. Wil je net zoals ik graag veel foto’s? Ook handig, want er is altijd wel iemand die een foto van je wil maken.

Ontstaan er dan nooit discussies op zo’n reis? Het lijkt me toch vervelend als je buiten de groep valt, vroeg ik me af. „Misschien is dat wel het mysterie van de singlereis, op een of andere manier ontstaan er altijd hele leuke groepsdynamieken”, wist Nico me te vertellen.

Het leuke aan een singlereis is het sociale aspect en de vrijheid: je kunt op je eigen tempo genieten, maar je hebt altijd de optie om aan te sluiten voor gezamenlijke momenten. Deze reis herinnerde me eraan hoe goed het is om een keer iets buiten je comfortzone te doen met onbekende mensen. Om in mijn geval even uit de randstedelijke bubbel te stappen. Dat is ook precies datgene wat ik leuk vind aan reizen: het ontmoeten van nieuwe mensen en het verruimen van je blik.

Syracuse is één van de mooiste steden op Sicilië! Foto: Lisa Vermeij

Ga je ook naar Sicilië? Dan zijn dit de absolute hoogtepunten

Syracuse

Syracuse ligt aan de oostkust van Sicilië en is volgens vele Sicilianen de mooiste stad van het eiland. Het was oorspronkelijk een Griekse kolonie en die invloeden zie je nog terug in het straatbeeld. De stad is eigenlijk een eiland op een eiland en ligt deels op het vasteland en deels op het eiland Ortigia. Wandel door de karakteristieke straatjes maak een pitstop bij de wonderschone fontein van Diana (de godin van de jacht) en het gezellige plein La Piazza Duomo. Vergeet niet de kathedraal van Syracuse te bezoeken, de kathedraal is gewijd aan maagd Maria en werd gebouwd in de 7e eeuw. Entree is gratis. Wandel daarna door naar het Kasteel van Ortigia voor een foto-moment.

Dagtrip naar de Etna vulkaan

De Etna is een van de meest actieve vulkanen ter wereld en de hoogste vulkaan van Europa. Vanaf de top heb je op een zonnige dag uitzicht over het Siciliaanse landschap en de Middellandse Zee. De Etna vulkaan is 3329,6 meter hoog. Op dit moment zijn er vijf actieve kraters en die kun je bezoeken, maar doe dat wel onder begeleiding van een gids.

Journalist Lisa Foto: Lisa Vermeij

🍕 Voor vertrek Met een oppervlakte van 25.709 kilometer is Sicilië het grootste eiland van Italië. Het eiland is dus ongeveer twee derde van Nederland. Wil je zoveel mogelijk zien? Huur dan een auto om lekker rond te cruisen. Sicilië heeft maar liefst vier vliegvelden, vanaf Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven vlieg je in ongeveer 2 uur en 45 min naar Sicilië. Ook in oktober en november kan de temperatuur nog oplopen tot 21 graden.

Taormina

Taormina ligt op een heuvel aan de oostkust van Sicilië en de betoverende stad is al eeuwenlang een geliefde plek bij toeristen. Dit heeft alles te maken met het spectaculaire uitzicht over de azuurblauwe Middellandse Zee, maar ook met de historische schatten zoals het oude Griekse Theater (Teatro Greco). Grote kans dat je dat voorbij hebt zien komen in de serie White Lotus. Verder staat Taormina bekend om de Italiaanse flair, smalle straatjes luxe en kleurrijke boetiekjes, gezellige cafés en restaurants.

Hotspots in Taormina zijn Ki Ciaru voor lekker waterijs, Nino & Friends voor de lekkerste souvenirs, van chocola tot aan limoncello, en The Pub, een hip restaurant voor drankjes en de pasta met Pistache-pesto moet je proberen.

Isola Bella

Vanaf Taormina kun je Isola Bella al zien liggen! Neem van Taormina de kabelbaan of neem vanaf het Belvedere punt de trap (134 treden) naar beneden. Het idyllische mini-eilandje is omringd door kristalhelder blauw water en het is daardoor ook een perfecte plek om te snorkelen en om op het strand te hangen.

Catania

Je kunt het je haast niet voorstellen dat Catania in 1963 geheel werd verwoest door een zware aardbeving. Gelukkig is de stad weer helemaal opgebouwd en is er genoeg pracht en praal te bewonderen rondom het stadsplein Piazza del Duomo. Ook barst het hier van de gezellige pleinen, drukke markten met veel Sicilianen, sfeervolle straatjes en genoeg hippe winkels.

Een van de bekendste attracties van Catania is de vismarkt, die je elke dag kunt bezoeken. En ja, de ‘La Pescheria’ is ook leuk als je geen vis eet, Italiaanser krijg je het namelijk niet. Je scoort hier naast vis ook heerlijke verse groentes en het is gewoon leuk om lekker rond te struinen en sfeer te proeven. Typische Siciliaanse snacks zijn cannoli, niet te verwarren met cannelloni, en arancini (risottoballetjes) en ik heb me laten vertellen dat je die het beste kunt scoren bij Pasticceria Ficarra Luigi.

