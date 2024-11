Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De weekboodschappen van… Pauline: ‘De mannen willen vlees’

Hoe doe jij je boodschappen en zorg je ervoor dat er elke dag iets lekkers op tafel staat? Die vraag stellen we in samenwerking met het Voedingscentrum elke week aan een andere Nederlander. Dit keer in de rubriek De weekboodschappen van… Pauline (55). Zij is getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen (25, 23 en 20). Twee wonen er nog thuis, maar ze eten lang niet altijd met z’n allen.

Wie doet bij jullie de weekboodschappen?

“We gaan gemiddeld twee keer per week naar de supermarkt en dan doen mijn man of ik boodschappen voor een aantal dagen. Als er tussendoor nog iets nodig is, gaat iemand die nog onderweg is naar huis een extra boodschap halen. We zijn nu nog met vier volwassenen thuis – de oudste woont op kamers – dus de koelkast zit snel vol.”

Eten jullie altijd met z’n vieren?

“Zeker niet; er is heel vaak iemand niet thuis. Soms eten mijn man en ik met een van de kinderen, soms zijn we zelfs maar met z’n tweetjes. Ik check dus aan het begin van de week wie wanneer thuis eet, dan kijk ik wat er in de aanbieding is en aan de hand daarvan bepaal ik wat ik maak. Ik haal inspiratie uit mijn Excelbestand met bijna 150 gerechten. Er staat van alles in, van aardappel-, groente- en vleesgerechten tot curry’s, pasta’s, wraps en ovenschotels. Heel handig op het moment dat je denkt: wat moet ik nu weer klaarmaken? Ik zoek ook vaak online naar recepten, maar ben niet 100 procent receptvast; ik geef er graag mijn eigen draai aan.”

Hoe zorg je voor variatie in je weekmenu?

“Ik kook zo veel mogelijk met groenten die in het seizoen zijn. Dat is goedkoper en de producten komen van dichterbij, dat vind ik wel belangrijk. Ik let er ook op dat we, als we een aantal keer pasta hebben gegeten, iets met kikkererwten, linzen of bonen op tafel zetten. Peulvruchten vinden we lekker en eten we ook om gezondheidsredenen; ze passen in een cholesterolverlagend dieet. Ik zoek daarvoor op de website van het Voedingscentrum soms recepten op, dan weet ik zeker dat ik goed zit. We eten ook regelmatig vleesloos. Mijn dochter eet sinds haar elfde voornamelijk vegetarisch en destijds zat er in de vleesvervangers veel zout, waardoor ik op zoek ben gegaan naar alternatieven. Als je gerechten anders klaarmaakt, mis je het vlees niet. Ik eet intussen zelf ook steeds minder vlees. De mannen in huis willen het wel graag, maar: wie kookt, bepaalt!”

Koken je man en de kinderen ook?

“Jazeker. Mijn dochter kookt graag en best vaak. Ze is flink aan het experimenteren, omdat ze met een kookboek bezig is. Mijn zoon kookt doordat hij druk is met zijn studie een of twee keer per maand. Hij zoekt dan recepten op en kan het eten lekker klaarmaken. Het hoort ook wel bij de opvoeding, vind ik. Meteen een tip: laat je kinderen als ze klein zijn al meehelpen met koken, dan krijgen ze vast de smaak te pakken.”

Is er iets wat jij standaard in huis hebt?

“Diepvriesgroenten! Sinds een paar jaar zorg ik ervoor dat er altijd bloemkool, tuinerwtjes, sperziebonen, spinazie en een zak gegrilde groenten in de vriezer liggen. Als ik weinig tijd en weinig producten heb, kan ik daarmee toch een gezonde, voedzame maaltijd maken. Ik verwerk deze groenten dan in een saus of een soep. Dat doe ik overigens ook met restjes, want als ik ergens niet van houd, is het van eten weggooien.”

Benieuwd naar meer verhalen over hoe lezers hun boodschappen doen en zorgen dat er elke dag weer iets lekkers op tafel staat? Lees dan ook de andere edities van De weekboodschappen van… Wil je meer tips op het gebied van gezond en gevarieerd eten? Kijk op voedingscentrum.nl/schijfvanvijf