Schoof belt Netanyahu: ‘Antisemitische aanvallen Amsterdam rond Ajax volstrekt onacceptabel’

Premier Dick Schoof heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gebeld over de „antisemitische aanvallen” in Amsterdam, rond een voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.

Schoof noemt die aanvallen „volstrekt onacceptabel” en heeft de Israëlische premier verzekerd dat de daders worden opgespoord en vervolgd.

Schoof schrijft op X dat het inmiddels rustig is in de hoofdstad. Hij zegt de berichtgeving „met afschuw” te hebben gevolgd en staat „in nauw contact met alle betrokkenen”.



Na Schoof reageert ook Netanyahu

Net als Dick Schoof, schreef ook de Israëlische premier op X over het telefoongesprek. Hij heeft bij Schoof het belang benadrukt van de bescherming van Israëli’s in Nederland door de Nederlandse overheid, „inclusief degenen die gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden”.

Vanwege de gewelddadigheden zijn ruim vijftig mensen aangehouden, maar verder is nog veel onduidelijk. Netanyahu reageerde vannacht met de mededeling dat hij twee vliegtuigen naar Amsterdam stuurt om Israëlische burgers op te halen. Dit bericht werd later ingetrokken.

De Israëlische premier zegt te zijn geïnformeerd over een “zeer gewelddadig incident” tegen Israëlische burgers in Amsterdam. Dat meldt hij vandaag in een verklaring aan persbureau Reuters. In Amsterdam ontstond.

‘Kunnen niet zeggen of het om voetbalsupporters ging’

Aan het begin van de nacht was het op verschillende plekken in Amsterdam onrustig. „Er zijn wat opstootjes geweest tussen mensen op en rond de Dam”, aldus een politiewoordvoerster eerder. De politie kon niet zeggen of het om voetbalsupporters ging. „Dat is voor ons lastig om te bepalen, omdat we aan de hand van kleding of uiterlijk niet kunnen beoordelen waar ze bij horen.” Er werden volgens de woordvoerster in totaal 57 aanhoudingen verricht, „vanaf het moment dat de voetbalsupporters en andere groepen op de Dam waren tot aan het einde van de wedstrijd.” Volgens de politiewoordvoerster is het momenteel rustig in Amsterdam.



Wilders wil spoeddebat met Schoof

PVV-leider Geert Wilders wil een spoeddebat met premier Dick Schoof over het geweld tegen supporters van Maccabi Tel Aviv. „De daders moeten het land uit”, schrijft Wilders op X.

Wilders spreekt van een „Jodenjacht in Amsterdam”. Het veroordelen van de gebeurtenissen is volgens hem niet genoeg. In een ander bericht op X riep hij op tot het onmiddellijke ontslag van burgemeester Femke Halsema van de hoofdstad. Eerder was er ook al een clash tussen Wilders en Halsema.

ANP

