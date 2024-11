Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pro-Palestina demonstranten ondanks verbod op de Dam, tientallen mensen opgepakt

Het demonstratieverbod in Amsterdam blijft van kracht. Dat besloot de rechtbank in Amsterdam vandaag. Ondanks het verbod op demonstraties en een noodverordening kwamen er vandaag toch mensen naar de Dam. De politie heeft de demonstranten bevolen om te vertrekken en gaat over tot het aanhouden van mensen die dit negeren.

Vrijdag kondigde de gemeente Amsterdam uit voorzorg een demonstratieverbod af. Tegen dat verbod spande activist Frank van der Linde een kort geding aan, maar vandaag besloot de rechtbank in Amsterdam dat het verbod op demonstraties van kracht blijft. Van der Linde liet weten ondanks het verbod toch naar de Dam te gaan omdat hij daar ‘heel veel mensen’ verwacht.

Toch demonstranten op de Dam

Vanmiddag verzamelden honderden mensen op de Dam ondanks het demonstratieverbod. Ze scandeerden leuzen waarin ze opriepen tot een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten en droegen vlaggen bij zich.

De politie voert een charge uit op de demonstranten die weigeren te vertrekken van de Dam. De aanwezige agenten vormen een linie en de protesterende mensen worden met schilden naar achteren gedreven richting de Nieuwe Kerk.

Van de honderden mensen die ondanks het verbod toch naar de Dam waren gekomen, gaven veel mensen wel gehoor aan de opdracht om te vertrekken. Anderen bleven staan en riepen leuzen naar de politie, die ze ook massaal filmden.

Tientallen mensen aangehouden

Tientallen mensen zijn aangehouden. Om hoeveel aanhoudingen het precies gaat, is nog niet bekend. Ook activist Frank van der Linde is aangehouden.

De noodverordening werd ingesteld na de gewelddadigheden in Amsterdam na de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in de nacht van donderdag op vrijdag. Tientallen Israëlische supporters werden aangevallen na de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Burgemeester Femke Halsema noemde het een antisemitische geweldsuitbarsting.

