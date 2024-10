Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ramsey Nasr en Raoul Heertje zijn het eens over Palestina en Israël en dat zorgt voor emotioneel gesprek: ‘Dit móét stoppen’

Ramsey Nasr en Raoul Heertje schoven gisteravond aan bij Bar Laat om te praten over Israël en Palestina. Nasr is een zoon van een Palestijnse vader en Heertje is Joods. Ze zaten niet lijnrecht tegenover elkaar, maar waren het met elkaar eens. En dat zorgde voor een emotioneel gesprek.

Nasr, die je kunt kennen van de geprezen serie Oogappels, maakte eerder diepe indruk met zijn voordracht bij Khalid & Sophie over het lot van de Gazanen. En ook Heertje oogstte eerder lof met zijn pleidooi over de situatie in Gaza.

Ramsey Nasr schrijft boek over Palestina

Gisteravond zaten de twee aan tafel bij Sophie Hilbrand in Bar Laat. Daar spraken ze opnieuw over de situatie Israël/Palestina. De voordracht van Nasr werd miljoenen keren bekeken. Hij schrijft nu een boek over Palestina. „Ik ben er non-stop mee bezig. Ik kan weinig dingen, maar ik kan schrijven. Het is ook een manier om niet gek te worden.”

Hij vertelt over de zwangerschap van zijn vriendin, die gelijktijdig was met de aanslag van 7 oktober. Hij raakt geëmotioneerd. „Dit hele jaar was ik mij samen met mijn vriendin aan het voorbereiden op nieuw leven. Wat het mooiste is wat er is. Het is een fantastisch kind. En ik zie intussen elke dag, meermaals per dag, beelden van kinderen wiens ledematen zonder verdoving worden geamputeerd. Er is geen plek ter wereld, in de geschiedenis, waar ledematen van kinderen zo vaak geamputeerd zijn. Ik wil voor mijn dochter dat boek schrijven. Ook omdat ik merk: we doen helemaal niks.”

Oorlog Israël en Hamas

Een jaar na de aanslag van 7 oktober vielen er 2000 doden in Libanon. Gaza werd platgebombardeerd en daar vielen meer dan 40.000 doden. Aan de Israëlische kant vielen 1700 doden.

Nasr haalt een nieuw VN-rapport aan waaruit blijkt dat er sprake is van uitroeiing. „Er is sprake van vernietiging van Palestijnse kinderen. En de vernietiging van het Palestijnse volk. Hoe ga ik dit uitleggen als zij dit boek kan lezen? Ik ga die vraag krijgen, we gaan die vraag allemaal krijgen: hoe kon dit gebeuren en waarom greep niemand in?”

Raoul Heertje keert zich tegen Israëlische overheid

Heertje haakt in. „Het is een jaar verder. Ik wil hier eigenlijk in het openbaar niks over zeggen. Ten eerste omdat ik ga huilen en ik vind het heel raar als ik ga huilen als andere mensen ellende hebben. Maar ik vind dat het nu tijd is om al het gelul over ‘we zijn mensen’ en ‘we delen pijn’ te stoppen, dat is nu gewoon klaar. Dit moet gewoon stoppen. We kunnen als wereld hier niet gewoon naar kijken. En er is één ding duidelijk: Israël gaat dit niet stoppen”, zegt Heertje boos.

Volgens Heertje vinden de Israeli 7 oktober verschrikkelijk, wat hij ook beaamt. „Maar het is niet zo dat het op 6 oktober allemaal fantastisch was. Dat gaat de Israëlische zelf nooit begrijpen. Dat zijn mensen die in de Messias geloven. Dat Joden betere mensen zijn dan mensen die niet Joods zijn. De wereld moet hier ingrijpen, want Israël gaat dat niet doen.”

Raoul Heertje en Ramsey Nasr zijn het eens

Heertje interviewde eerder een minister van Israël, die vertelde hoe Palestijnen werden verdreven. Nasr beaamt dat er sinds 1948 heel veel Palestijnen zijn verdreven en dorpen zijn gebombardeerd, zodat Joodse kolonisten hun intrede konden doen. „Dit is een blinde vlek. Het gaat om het stelen van een identiteit. Als je land (waarmee hij Israël bedoelt, red.) gebouwd is op de graven, dorpen en restanten van een Palestijnse samenleving die floreerde, dan moet je denk ik iets gaan verzinnen om dat in stand te houden. Dan krijg je een soort nationale mythologie van: ze willen ons niet, ze zijn het kwaad, ze bestaan niet, we moeten ze op de knieën dwingen, we moeten hun ruggengraat breken.”

Heertje zegt dat hij beschaamd luistert. Hij is het eens met Nasr, maar geloofde dat verhaal van de Israeli ook. „Blijkbaar voelde dat voor mij ook prettig. Ik ben er nog steeds van overtuigd, dat door het Europees antisemitisme eeuwenlang, het heel goed is dat er een tehuis voor Joden is.”

Oplossing voor een ‘simpel conflict’

Daar is ook Nasr het mee eens, zeker met wat Joden al die jaren is overkomen. „Maar ze hebben Palestijnen vanaf het begin gezien als obstakels. Maar ik wil het niet hebben over die geschiedenis.” Hij haalt aan dat, zoals dat ooit in internationale verdragen is afgesproken, de Nederzettingen van de Joodse kolonisten weg moeten en de Palestijnen 22 procent, die ze willen, terugkrijgen voor een Palestijnse staat. „En dat gaat Israël niet zelf oplossen, dus er moet druk uitgeoefend worden. Als je die gulden middenweg van het internationaal recht niet aanvaardt, dan krijg je mensen, aan beide zijden, die zeggen: ‘Ik wil het hele gebied hebben’.”

Volgens Heertje is het heel simpel. „Er zijn twee volkeren die aanspraak maken op een gebied. En die moeten op een of andere manier met elkaar zorgen dat dat verdeeld wordt. Het is ontzettend simpel. Het zijn Israël en de vrienden van Israël, die het zo draaien om die simpele oplossing te dwarsbomen.” Volgens Heertje moeten mensen, waaronder Joden, hun huiswerk doen. „Ik vond het ook heel pijnlijk om dingen te ontdekken.”

Emotioneel gesprek

Nasr benadrukt voor hem tot slot nog de kern. „Hoeveel waarde hecht je aan een leven? Zijn Israëlische levens evenveel waard als Palestijnse levens? Of zijn ze meer waard? Uit alles blijkt dat onze regering de Israëlische levens aanzienlijk hoger en waardevoller acht dan Palestijnen. En ik kan het daar nooit mee eens zijn.”

Nasr vervolgt: „Ik kan het er niet mee eens zijn dat witte levens meer waard zijn dan zwarte levens, dat de levens van ‘kerngezonde’ mensen meer waard zijn dan mensen met een beperking. Het recht is er om de zwakkere in de samenleving te beschermen. En als dat recht er alleen maar is om de machtigen te beschermen, dan doet het recht iets niet goed.”

