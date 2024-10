Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 oktober, een jaar later: ‘Ik zie geen toekomst in Israël en Palestina’

Het conflict Israël – Hamas duurt vandaag precies een jaar. Zo’n datum betekent aandacht in de media, maar ook van demonstrerende mensen op straat, dan wel in stations. PowNed grijpt 7 oktober aan om mensen aan beide kanten van het conflict te spreken. Niet in Nederland, waar ook iedereen een mening lijkt te hebben, maar in het oorlogsgebied zelf.

Op 7 oktober 2023 zorgde Hamas voor een slachting in Israël. ‘Vermoedelijk honderd doden en duizend gewonden’, opende het NOS Journaal in eerste instantie nog. De cijfers bleken veel erger. We zijn in oorlog, meldde premier van Israël Netanyahu meteen. Israël reageerde allesverwoestend in Gaza, met in een jaar tijd volgens de Verenigde Naties 40.000 dode Palestijnen als gevolg. ‘Zelfverdediging’, vindt Israël. ‘Genocide’, vinden tegenstanders die het heel anders zien.

Hoe denken de mensen aan beide zijden, zowel burgers als politici, er op dit moment over? Metro bekeek om dat te horen 7 oktober – Een jaar later voor tv-rubriek Blik op de Buis. Je kunt het programma van PowNed-verslaggever Reinout Zorge vanavond zien.

Heel veel discussie over Israël – Palestina

De hele wereld lijkt vandaag iets over de situatie Israël – Palestina te willen zeggen en dat levert dan weer heel veel discussie op. Op stations in Nederland staan op deze zeer gevoelige datum pro-Palestina-demonstraties gepland. Daar deed VVD-leider Dilan Yeşilgöz gisteren dan weer haar zegje over, met eveneens een storm aan reacties en ‘tegenmeningen’ als gevolg. Zo gaat het eigenlijk al een jaar.

Op de Nederlandse tv begon ‘7 oktober’ als onderwerp vanmorgen meteen. In dit geval bij WNL, met ook Yeşilgöz als gast:

Verslaggever zowel in Israël als in Palestina

Iedereen mag natuurlijk zijn mening hebben en die (liefst in schappelijke taal) verkondigden. De insteek van de PowNed-verslaggever bevalt me vooraf echter wel. Een jaar na de aanval van Hamas op 7 oktober besloot Reinout Zorge dus naar zowel Israël als de Palestijnse gebieden af te reizen. Daar probeert hij, volgens PowNed, ‘een indringend beeld van het leven in een regio die al meer dan een jaar wordt geteisterd door geweld, angst en onderdrukking te geven’.

Zorge noemt de berichtgeving in de media ‘gekleurd’. Dat vind ik nogal zwart/wit, maar dat hij gepolariseerde standpunten in de samenleving ziet: ja, dat lijkt me wel duidelijk. Vaak denk ik echter ook ‘wat boeit al dat gemiep in Nederland eigenlijk?’ Je gaat vervolgens weer naar de plaatselijke bakker om een halfje bruin te halen, terwijl die mensen in Israël en Palestina rechtstreeks te maken hebben met waar jij zo over piept.

Urenlang ‘voor dood spelen’

Die mensen kun je veel beter aanhoren en dat doet Reinout Zorge in 7 oktober – Een jaar later. Meteen klinkt in de documentaire een interessante mening van een burger. Hij gelooft niet in een twee-staten-oplossing: „Ik geloof in een een-staat-oplossing. Palestina of Israël? I don’t care. Als ik mijn eigen rechten maar heb, dan maakt de naam van de staat me niet uit.” De jonge vent zou wel president van die ene staat willen zijn trouwens.

Reinout Zorge zien we in de docu in een dorpje in Israël, waar op 7 oktober honderd Israëli werden afgeslacht. Hij spreekt een jonge dame, een van de overlevenden van die vreselijke dag. Ze vertelt over iemand die urenlang speelde dat hij dood was, half in de ruimte onder het aanrecht liggend. Met zijn hoofd erin. Ook is hij op het Nova-festivalterrein, waar vandaan veel jongeren werden ontvoerd en gegijzeld en vierhonderd leeftijdsgenoten uit Israël werden vermoord. Zorge spreekt op de huidige gedenkplaats een moeder die haar zoon verloor.

‘Zie geen toekomst’

En de verslaggever is ook aan de andere kant, in de Gazastrook. „Ik denk dat er niets aan te doen is”, zegt een jonge vrouw weinig hoopvol over de oorlogssituatie. Een andere dame: „Ik zie geen toekomst in Israël en Palestina.” Het is om een beetje mistroostig van te worden en dat in een gebied waar desondanks alles ‘zoveel mogelijk gewoon doorgaat’. Tussen hoop en vrees natuurlijk, dat wel.

Het is goed dat Reinout Zorge dit op deze dag op deze manier aan de tv-kijker laat zien. De vele meningen zullen desondanks voorlopig wel blijven. 7 oktober – Een jaar later gaat, typisch op z’n PowNeds – wel een beetje snel, met korte flitsen. Sommige personen zou ik wel wat langer aan het woord willen horen. Maar wat je zeker wilt na het kijken: dat de wekker morgen gaat en er voor al deze mensen morgen niets meer aan de hand is.

7 oktober – Een jaar later is vanavond (maandag 7 oktober) om 21.25 uur te zien bij PowNed op NPO 3.

