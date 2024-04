Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VWS en De Jonge hielden onderzoek miljoenenwinst Sywert van Lienden tegen

De beruchte mondkapjesdeal omtrent Sywert van Lienden maakte tijdens en na de coronacrisis nogal wat los. Nu is bekend dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en destijds zorgminister Hugo de Jonge onderzoek naar Van Lieden en zijn partners tegenhielden.

Hoe zat dat ook alweer met die mondkapjesdeal? Van Lienden en zijn compagnons richtten tijdens de coronacrisis hun stichting op om medische hulpmiddelen, waaronder mondkapjes, te regelen voor klanten. Van Lienden en zijn compagnons verkochten tijdens de pandemie zo’n 40 miljoen mondkapjes aan de overheid, naar eigen zeggen uit liefdadigheid.

Maar die vork bleek later iets anders in de steel te zitten: het drietal zou 30 miljoen euro hebben verdiend met de mondkapjesdeal. Van Lienden zou zo’n 9 miljoen euro in zijn zak hebben gestoken. De drie mannen worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Van Lienden blijft ontkennen dat hij iets strafbaars heeft gedaan.

Mondkapjesdeal rondom Sywert van Lienden

Het zaakje stinkt nogal rondom de mondkapjesdeal. Zo werden journalisten die in de materie doken afgeluisterd, mobieltjes werden weggemoffeld, vertelde Van Lienden dat hij ‘gillend rijk’ zou worden van de deal en zat hij zelf in het publiek zat bij het mondkapjesdebat.

Toenmalig coronaminister Hugo de Jonge (CDA) bemoeide zich veelvuldig met deze deal. De Jonge en Van Lienden kenden elkaar, omdat ook Van Lienden lid was van het CDA.

Ministerie VWS en Hugo de Jonge hielden onderzoek tegen

En nu blijkt dat De Jonge en VWS destijds uitgebreid forensisch onderzoek naar de winstmarges van Van Lieden en zijn partners tegenhielden. Begin 2021 merkten namelijk accountants van KPMG en EY op dat er onregelmatigheden waren.

Het ministerie van VWS zou onderzoeksbureau Grant Thornton inzetten om de transactie te onderzoeken. Maar toen ook de winstmarges en financiële aspecten van de deal onderzocht zouden worden, kreeg het onderzoek geen toestemming, onthult NRC.

Geen onderzoek naar winst

NRC kreeg namelijk inzicht in de communicatie tussen het ministerie en Grant Thornton. Het ministerie vreesde dat de deal door het onderzoek in de openbaarheid zou komen. Uiteindelijk werd de winst en financiële aspecten niet onderzocht bij Van Lienden en zijn compagnons.

Het rapport van het onderzoeksbureau verscheen in 2021 toch omdat in de media aan het licht kwam dat er wél een flinke som geld was verdiend aan de mondkapjesdeal. In het rapport concludeerde Grant Thornton dat er ‘geen indicaties’ waren voor mogelijke integriteitsschendingen rond het aangaan van de overeenkomst.

‘Onduidelijkheden’ stichting

Toen bekend werd dat Van Lienden en co miljoenen hadden verdiend, sprak toenmalig minister Tamara van Ark uit dat het niet uitmaakte of die transactie via een commerciële bv of non-profitstichting was gegaan. Volgens haar telde het alleen dat de zorg in Nederland snel voorzien werd van voldoende, kwalitatieve mondmaskers.

Maar die woorden nuanceerde Van Ark later. Deloitte stelde een vervolgonderzoek in naar de deal. Dat rapport verscheen in 2022. Volgens minister Conny Helder had Van Lienden tijdens de onderhandelingen over de deal een ‘onjuiste voorstelling van zaken’ gegeven. En had hij onduidelijkheden over de verhouding tussen stichting en bv ‘bewust in stand’ gehouden, aldus helder.

Rechtszaak tegen Sywert van Lienden en partners

Toen kondigde VWS alsnog aan dat zij juridische stappen overwogen. Inmiddels eist het ministerie de miljoenenwinst terug. De rechtszaak die VWS momenteel tegen Van Lienden en zijn partners voert, is nog bezig.

