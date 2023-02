Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sywert van Lienden en co. moffelden vlak voor arrestatie mobieltjes weg: ‘Ga even een Nokia kopen’

Er blijven maar spraakmakende details uitlekken over de beruchte mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Nu blijkt dat hij, kort voor zijn arrestatie, medeverdachten opdroeg om gevoelig materiaal weg te moffelen. „Get your shit in order”, zei de omstreden ondernemer tegen zijn zakenpartner. Ook trof hij zelf de nodige maatregelen.

Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Rotterdam. Van Lienden werd in een korte tijd een bekende naam door zijn ‘sjoemelpraktijken’, hoewel de ondernemer blijft ontkennen dat hij iets strafbaars heeft gedaan. Van Lienden en zijn compagnons verkochten tijdens de pandemie zo’n 40 miljoen mondkapjes aan de overheid, naar eigen zeggen uit liefdadigheid. Maar die vork bleek later iets anders in de steel te zetten: het drietal zou 30 miljoen euro hebben verdiend met de mondkapjesdeal. Van Lienden zou zo’n 9 miljoen euro in zijn zak hebben gestoken. De drie mannen worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Sywert van Lienden belde zakenpartners voor arrestatie

Het strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden en co. loopt nog altijd. Volgens NRC moesten zij hun telefoons en drie harde schijven van computers aan justitie overhandigen, maar weigerden ze dit. De advocaat van Van Lienden is naar de Hoge Raad gestapt is om inzage in hun gegevens te voorkomen.

Uit het vonnis blijkt dat Van Lienden en zijn partners door justitie werden getapt, kort nadat strafrechtelijk onderzoek werd aangekondigd. Van Lienden belt op 28 februari 2022 naar zakenpartner Camille van Gestel om hem een „heads-up” te geven. Hij wijst zijn kompaan erop dat er waarschijnlijk opsporingsmiddelen mogen worden gebruikt. „Dus als je het hebt over computers, mobieltjes, schijven, get your shit in order. Wij gaan zelf laptops, telefoons, schijven even wegbrengen bij (hun advocaat, red.). Heel even kijken wat er nou gebeurt, misschien gebeurt er wel helemaal niks, maar in ieder geval preventief zorgen dat we niet in de eerste twee dagen een knock-out hebben.”

Van Gestel antwoordt daarop dat hij dat gaat doen. Van Lienden daarna: „Ja en denk ook even na over je mobiel, waar je die neerlegt. Misschien even een andere telefoon tijdelijk gebruiken, of zo. Leg het gewoon niet in het zicht.” Dit ging Van Lienden zelf ook doen. „Ik ga hem nu wegbrengen en ik ga zo een Nokiaatje even kopen en dan wacht ik wel even een week of twee weken.”