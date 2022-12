Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twitter in de ban van roerig debat mondkapjesdeal: ‘Bizar’, ‘poppenkast’ en ‘ongelofelijk’

De beruchte mondkapjesdeal van Sywert van Lienden werd gisteren besproken in de Tweede Kamer en later op de avond in menig talkshow. Het debat leek haast een filmscenario met weglopende politici, een ontbrekende minister en de hoofdrolspeler, oftewel Van Lieden, zat gewoon op de tribune. En dan was daar nog dat ‘onderonsje’ tussen Wybren van Haga en Fleur Agema. De reacties op het debat zijn ontelbaar vandaag.

Dat mondkapjesdebat was me er eentje. In zo’n beetje iedere talkshow werd de ophef rondom Sywert van Lienden en zijn beruchte ‘sjoemelpraktijken’ met zijn stichting besproken. Maar er gebeurde ook een hoop daar in de Tweede Kamer en Twitter raakt niet uitgepraat over alle drama die zich afspeelde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bizar. Ministerie wordt nog steeds zenuwachtig van een paar kritische tweets van de hoofdrolspeler. Daar is die hele #mondkapjesdeal mee begonnen… https://t.co/KMDPbXKH7r — Stefan Vermeulen (@stefanverm) December 22, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het feitenrelaas van een onvolledig onderzoek naar de #mondkapjesdeal lijkt voor het kabinet belangrijker geworden dan het recht op informatie van de Kamer zoals vastgelegd in de Grondwet. Het staat niet in het feitenrelaas, dus helaas. #mondkapjesdebat — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuwe bestuurscultuur? Ons politieke systeem is verrot. In het debat over de #mondkapjesdeal laten de coalitiepartijen weer hun ware aard zien. #HetMoetEchtAnders — Marijn Rinck (@MarijnRinck) December 21, 2022

Reacties op debat mondkapjesdeal Sywert van Lienden

Het begon allemaal met meneer Van Lienden die gisteren zelf op de tribune zat tijdens het debat om naar eigen zeggen „te luisteren”. Een ietwat opvallende actie volgens velen. VVD Kamerlid Judith Tielen viel behoorlijk over zijn aanwezigheid. De politica stoorde zich aan het nee schudden, ja knikken en naar het plafond kijken door Van Lienden.

Daarnaast ontbrak het aan minister Hugo de Jonge die tijdens de mondkapjesdeal een flinke vinger in de pap bleek te hebben. Mede omdat Van Lieden en De Jonge allebei CDA-leden waren. Uit de reacties is te lezen dat menig twitteraar valt over de afwezigheid van De Jonge.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heb echt moeite met @F_azarkan die bij @op1npo schuld van mondkapjesdeal in schoenen van @hugodejonge probeert te schuiven. De Kamer brulde destijds dat er meer mondkapjes moesten komen. Het maakte niet uit hoe. Er was crisis, chaos en angst. En dan nu hard afrekenen. Onterecht. — Roderik van Grieken (@RoderikvGrieken) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hugo de Jonge blijft overal mee wegkomen. Ongelofelijk. Dat kan alleen in politiek Den Haag. In het bedrijfsleven zou hij allang ontslagen zijn. — Jack van Gelder (@jackvangelder) December 21, 2022

Twitter verbaasd over onderonsje Fleur Agema en Wybren van Haga

En dan was daar nog dat onderonsje tussen PVV’er Agema en Wybren van Haga (Groep van Haga). De microfoon stond namelijk nog aan toen de twee politici smoesden met elkaar over de aanwezigheid van Van Lienden op de tribune. Ze noemden zijn aanwezigheid „brutaal”, maar ook „dapper”. En daarover verbaasde ook menig twitteraar zich.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oops. De microfoon stond nog aan. Fleur Agema(PVV) praat met Wybren van Haga over Syvert van Lienden die op de publieke tribune is gaan zitten. #mondkapjesdebat pic.twitter.com/cI91aBXioX — Kees (@Kees71234) December 22, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is zowel arrogant als dapper. Volgens de letter niks fout gedaan. — Hanssie (@hanssie_2) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Komt mij over als twee mensen die bereid zijn elkaar meningen te zien en te snappen en zelfs toe te geven “misschien heb je wel gelijk” Kom je aan de andere kant niet zoveel tegen dus ik snap je verwarring — Mary-Ann (@MrsGinT) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is toch van hetzelfde laken een pak, ze zouden het over een partijgenoot kunnen hebben, het zou mij iig niet verbazen als dat binnen niet al te lange tijd ook zo zal zijn, en natuurlijk weten ze ondertussen wel hoe een open mike er uit ziet, dus dit is quasi spontane roddel. — Mario 🏳️‍🌈🇪🇺🇳🇱🇺🇦🌹 (@Mario_Holland) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zegt Fleur Agema hier:”Ik zou het misschien ook doen.” ?

(9 miljoen €€ belastinggeld achterover tikken in een #mondkapjesdeal ). Wybren van Haga switcht accuut van “Schijt aan het volk” naar “Misschien is het wel dapper”. #mondkapjesdebat pic.twitter.com/BWkfaYjdHi — Marc Speelman (@marcspeelman) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zijn er nou écht geen eerlijke politici meer? Vanavond in Hlf8, Agema en van Haga die gewoon zeggen terwijl de microfoon nog open staat dat ze hetzelfde misschien gedaan zouden hebben in het hele gezeik over de mondkapjesdeal van van Lienden. Zum kotzen.🤮 — Berry vd Meulen (@BerryMeulen) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik moet wel lachen om het onderonsje van Agema en Haga. Ze zijn niet anders dan hetgeen ze bestrijden. Keer de rollen om en u krijgt hetzelfde voorgeschoteld. Sywert is een gladde jongen. Ik vraag mij wel eens af of ik niet in dezelfde verleiding was gekomen. De jonge is een aal. — Ronald de Frel (@RonaldFrel) December 22, 2022

Uiteindelijk besloten Kamerleden Caroline van der Plas (BBB) Farid Azarkan, (DENK) Pepijn van Houwelingen (FvD) Fleur Agema en Wybren van Haga op te stappen tijdens het debat. Iets waar minister Conny Helder (VVD) voor Langdurige Zorg behoorlijk verontwaardigd op reageerde. Al is het overigens niet voor het eerst dat Kamerleden een debat vroegtijdig verlaten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een boevenbende. En #VVD mevrouw Tielen voelt zich ‘geschoffeerd’ als Kamerleden vertrekken omdat ze de vieze spelletjes niet meer trekken. Toen het kabinet laatst zelf wegliep uit de Kamer klapte ze overigens handen en voeten blauw. #mondkapjesdeal #mondkapjesaffaire #Sywert pic.twitter.com/gs67Vq7W3W — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🇳🇱 Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wordt niet uitgenodigd voor het #mondkapjesdebat. Caroline noem dit een "ongelofelijke poppenkast". Daarop verlaten Caroline van der Plas, Fleur Agema, Farid Azarkan & Wybren van Haga het debat. pic.twitter.com/2QdsJu0ENw — Kees (@Kees71234) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een populisme. Kamerleden rechts van de VVD lopen bij #mondkapjesdeal debat weg, omdat ze hun zin niet krijgen. — Thomas Drissen (@thomasdrissen) December 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Straks wel alle transacties van €100,- en meer checken, maar 5 miljard verdwenen geld tijdens de coronacrisis niet kunnen achterhalen. #mondkapjesdeal #Sywert #hugo — Jan Hazejager (@JanHazejager) December 21, 2022

Alle Metro-artikelen over Sywert van Lienden lees je hier.