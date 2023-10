Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Door OM afgeluisterde journalist tijdens gesprek met Sywert van Lienden deelt zorgen: ‘Dit is schokkend’

Bekend en omstreden geworden door de mondkapjesdeal, het gaat hier om Sywert van Lienden. Nu zouden journalisten afgeluisterd zijn door het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een gesprek met Van Lienden. Op1 heeft het erover.

Eén van hen is Rob Wijnberg, journalist bij De Correspondent, die met collega’s is afgeluisterd door het OM. In Op1 deelde hij gisteravond zijn ongeloof.

Op1 over afgeluisterde journalisten

„Wij hebben bij De Correspondent een groot onderzoek gedaan naar de mondkapjescrisis”, legt Wijnberg uit. „Voor die verhalen hebben we met ruim 150 direct betrokkenen gesproken. Onherroepelijk kom je dan ook uit bij het drietal Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners.” De krant heeft meerdere gesprekken met hen gevoerd.

Wijnberg legt uit dat ze in tenminste één van die gesprekken werden afgeluisterd. Het zou in een kasteel zijn gebeurd. „Het was een kasteel met horecagelegenheid. Daar hadden wij een vergaderruimte, en die bleek afgeluisterd te worden.”

‘Dit is schokkend’

Kennelijk wist het OM dat journalisten van De Correspondent daar zouden zijn. „Dat weten wij nu”, aldus Wijnberg. „Eerst is de telecommunicatie getapt. Op basis daarvan is geconcludeerd dat het gesprek eraan kwam met Van Lienden.” Daarna zou de vergaderruimte volgehangen zijn met afluisterapparatuur.

Wat vindt Wijnberg daarvan? „Ik vind dit vrij schokkend”, begint hij. „Als journalist doe je je werk in de veronderstelling dat je vertrouwelijke gesprekken kunt voeren. Om de waarheid op tafel te kunnen krijgen als journalist is het belangrijk om de garantie te hebben dat dit vertrouwelijk kan.” Volgens Wijnberg was Van Lienden al wel „in beeld als verdachte” op dat moment.



.@robwijnberg is geschokt: hij en zijn collega’s werden afgeluisterd door het OM tijdens een gesprek met Sywert van Lienden. ‘’Wij willen opheldering over waarom dit gebeurd is. Afhankelijk van het antwoord wat daar op komt beraden wij ons op juridische stappen.’’ #Op1 #EO #WNL pic.twitter.com/IPGvwhYlvg — Op1 (@op1npo) October 20, 2023

Sywert van Lienden

Wijnberg heeft echter niet kunnen achterhalen waarom het OM ze heeft afgeluisterd. „Ik ben geen jurist, dus de regels die dit zouden kunnen rechtvaardigen ken ik niet. Ik weet wel dat er strenge regels zijn om gesprekken van journalisten vertrouwelijk te houden. Dan moet het om levensdelicten gaan of staatsveiligheid bijvoorbeeld.”

Gaan Wijnberg en zijn team vervolgstappen ondernemen? „Wij hebben dit natuurlijk gedeeld met onze advocaat en om juridisch advies gevraagd. Allereerst willen we natuurlijk opheldering krijgen over waarom dit gebeurd is”, aldus Wijnberg.

Juridische stappen

Afhankelijk van dat antwoord „beraden wij ons op juridische stappen”. „Dit is namelijk voor alle journalisten in Nederland vervelend, dat je niet kunt garanderen dat je vertrouwelijke gesprekken voert.”

