Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemeente, politie en OM waren al dagen bezig met komst PowNed tijdens Sunneklaas op Ameland

Een cameraploeg van PowNed werd in december vorig jaar belaagd op Ameland tijdens het mysterieuze Sunneklaas. Maar nu wordt duidelijk dat de gemeente, de politie en het OM daar op voorhand al rekening mee hielden en het dus toch nog behoorlijk mis kon gaan.

In december werd een cameraploeg van PowNed op Ameland belaagd tijdens Sunneklaas. Tijdens deze traditie willen de Amelanders geen pottenkijkers op het eiland en dat lieten ze duidelijk merken aan de PowNed-crew. Ook de lokale politie reageerde ietwat laks op de agressieve eilanders die de cameraploeg onder meer achtervolgden en op hen inreden. Het zorgde voor een hoop ophef, waar bij menig talkshow over gesproken werd.

Gemeente, OM en politie al dagen bezig met komst Powned tijdens Sunneklaas

PowNed-verlaggever Mark Baanders sprak bij Renze destijds uit dat het om een vooropgezet spel ging. „Bedoeld om een journalist aan te vallen.”

En daar lijkt Baanders wellicht een vooruitziende blik te hebben gehad. Want de Leeuwarder Courant brengt, op basis van WOO-stukken (Wet Openbaren Overheid), naar buiten dat politie en het Openbaar Ministerie (OM) al dagen bezig waren met de eventuele komst van Omroep PowNed. Ook lagen een noodbevel en persbericht over geweld tegen journalisten klaar bij de politie.

Ook burgemeester was al op de hoogte

Daarnaast waren er extra agenten op het eiland en stonden zij kort voor het incident bij de aankomstplek van de boot. En hoewel er een groep eilanders klaarstond om ‘bezoek’ de spelregels uit te leggen en de agenten toen al vermoedden dat de PowNed-ploeg op de boot zat, vertrokken zij ondanks dat terug richting bureau.

Ook burgemeester Leo Pieter Stoel besprak twee weken voor Sunneklaas met de wijkagent dat er PowNed-verslaggevers wilden langskomen. Toen de verslaggevers zes dagen voor Sunneklaas de eerste beelden en interviews hielden op het eiland, stond ook Stoel hen te woord. Hij drukte PowNed op het hart dat de Amelanders het niet op prijs stelden als ze zouden langskomen met Sunneklaas.

Noodbevel en noodverordening

Politie, gemeente en het OM bespraken de komst van de verslaggevers en stelden voor dat PowNed zich vooraf meldde bij politie. Onder meer voor begeleiding. Deden zij dit niet? Dan volgde de politie alles op afstand. De burgemeester, politie en justitie vonden dat PowNed bewust het risico opzocht.

Ook werd besloten om een noodbevel klaar te leggen. Bedoeld om mensen te kunnen dwingen een gebied te verlaten bij een handgemeen of conflict. Dit noodbevel werd uiteindelijk niet ingezet. Net als de voorbereide noodverordening waarmee gemeente Ameland toegang tot het eiland aan niet-Amelanders kon verbieden.

Persbericht Ameland

Ook het persbericht was al opgesteld met de tekst: „Tijdens het feest vond er een incident plaats tussen [pers en een aantal Amelanders]. Dat betreuren wij zeer. We keuren uiteraard elke vorm van geweld af en zoeken op dit moment uit wat er precies is gebeurd.”

Via WhatsApp-gesprekken werd onder meer de burgemeester geïnformeerd dat ook een drietal YouTubers van NXT Media op de boot zaten. Ze kregen bij aankomst te horen dat ze van het eiland af moesten. „En het anders niet overleefden.”

PowNed is verbijsterd

PowNed-verslaggever Aryan Parsa en zijn team kwamen uiteindelijk wel het eiland op. In hun reportage is te zien dat PowNed in de auto werd klemgereden, achtervolgd, geramd, belaagd en geïntimideerd.

Powned laat in een reactie weten dat ze „verbijsterd” zijn over dit nieuws. En zij overwegen om juridische stappen tegen de gemeente te nemen. De politie concludeert achteraf dat betere afspraken gewenst waren geweest en dat de agenten de PowNed-crew bij de boot had moeten opwachten. De burgemeester zou op voorhand met met ‘invloedrijke Amelanders’ hebben gesproken om confrontaties te voorkomen.

Hieronder bekijk je de video van PowNed die zij op Ameland destijds maakten.

Reacties