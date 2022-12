Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag debat over mondkapjesdeal en wie zat daar in het publiek? Sywert van Lienden

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de omstreden mondkapjesdeal. En hoewel de tribune niet ruimschoots gevuld was, sprong er een aanwezige gast wel erg uit. Namelijk, ‘mister mondkapjesdeal himself’; Sywert van Lienden.

Van Lienden werd in een korte tijd bekend als Nederlands ‘sjoemelaar’. Hoewel de omstreden ondernemer zelf nog steeds ontkent dat hij iets strafbaars heeft gedaan. Doordat ook zorginstellingen en het ministerie van Volksgezondheid betrokken werden, liep de mondkapjesdeal uit tot een heus politiek schandaal. Mede doordat toenmalig coronaminister Hugo de Jonge (CDA) zich veelvuldig bemoeide met deze deal. De Jonge en Van Lienden kende elkaar, omdat ook Van Lienden lid was van het CDA.

De kritiek van de Kamerleden op de mondkapjesdeal was niet mals. Oppositiepartijen PVV, Groep Van Haga en DENK zien het liefst minister Conny Helder (Langdurig Zorg) vertrekken. Zij is momenteel politiek verantwoordelijk voor de nasleep van de mondkapjesdeal.

Sywert van Lienden aanwezig bij debat

Farid Azarkan (DENK) hekelt eveneens de rol van minister Hugo de Jonge. „Het is de duurste vriendendienst ooit van de ene CDA’er voor een andere CDA’er.” Minister De Jonge ontfermt zich momenteel over de woningmarkt als minister van Volkshuisvesting. Wat Azarkan betreft mag ook De Jonge opstappen.

Opmerkelijk was dus dat Van Lienden zelf plaats nam op de tribune van het debat. Verschillende media, waaronder Hart van Nederland, filmden zijn aanwezigheid. Na afloop reageerde hij tegenover RTL Nieuws over zijn aanwezigheid. Al was hij overduidelijk niet bepaald enthousiast om de pers te woord te staan. „Ik kom hier gewoon om te luisteren en niet om allerlei commentaar te geven.” Hij wilde het debat „graag in het echt zien” in plaats van op de televisie.

Hoe zat dat ook alweer met die mondkapjesdeal?

Van Lienden en zijn compagnons Camille van Gestel en Bernd Damme liggen met hun non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie sinds vorig jaar onder vuur. Tijdens de coronacrisis startten zij met hun stichting op om medische hulpmiddelen, waaronder mondkapjes, te regelen voor klanten. Hoewel verkondigd werd dat met deze stichting geen winst werd gemaakt, verdenkt justitie het drietal echter ervan hun klanten te hebben doorgesluisd naar een commerciële bv. Een van de deals voor het leveren van 40 miljoen mondkapjes was met het ministerie van Volksgezondheid.

Het drietal zou uiteindelijk 30 miljoen euro hebben verdiend met hun mondkapjesdeal. Van Lienden zou zo’n 9 miljoen euro in zijn zak hebben gestoken. De drie mannen worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Het strafrechtelijke onderzoek richting de ondernemer is nog in volle gang. De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) legde al eerder beslag op financiële tegoeden, woningen en auto’s.

