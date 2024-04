Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit waren de hoogtepunten van Bizzey op Paaspop

Was je er bij, afgelopen weekend op Paaspop? Bizzey zeker wel en dat hebben de festivalgangers, en al helemaal in Casa Bacardí, geweten. De rapper was zaterdagavond namelijk de surprise act in de Caraïbische setting op Paaspop. „Bij Casa Bacardí voelde ik me echt één met mijn fans en kon ik mijn creativiteit de vrije loop laten gaan”, vertelt hij na afloop van het festival.

Ook de festivalgangers voelden die energie: tijdens de onverwachte toegift van de rapper ging het publiek helemaal los. Dit zijn een paar andere hoogtepunten van Bizzey tijdens het festival én wat hij nog meer in store heeft.

Bizzey verrassingsact op Paaspop

Als je van plan bent volgend jaar (of het jaar daarna) naar Paaspop te gaan en je weet niet helemaal waar je heen moet: Casa Bacardí is de plek waar je Latijns-Caraïbische klanken vindt. Hip hop, R&B, reggaeton en allerlei soorten clubmuziek: je vindt het er allemaal. Dit jaar was Bizzey dus één van de artiesten die de ‘do what moves you’-sfeer mogelijk maakte. Hij maakte nóg meer energie los dan normaal in Casa Bacardí.

Maar hoe bereidt een artiest als Bizzey zich eigenlijk voor? Het antwoord daarop is duidelijk: „Veel trainen, veel nieuwe muziek maken en ervoor zorgen dat m’n haar goed zit”, lacht de rapper. Hij vertelt dat zijn verrassingsoptreden op Paaspop „veel intiemer” was dan zijn normale shows. „Die sfeer voelde je, er was echt mega veel energie. Het verrassingseffect werkte in het voordeel en was voor mij erg aanstekelijk. Ook de set was anders dan mijn normale shows, ik had deze nu meer ingevuld met classics.”

‘Favoriete drankje? Een dark and stormy’

Festivalgangers kregen dus niet per se de laatste hits te horen, maar ook „nostalgische tunes van vroeger”. En zijn hoogtepunt van zo’n show? „De opkomst”, is hij resoluut. „Wat ik net ook zei: dat het een surprise act is, werkt echt aanstekelijk. Het gaf een enorme boost om zo onverwacht op te komen.” Dat is dan ook wat hij van plan is, het komende festivalseizoen: „Verwacht het onverwachte.”

Daarnaast komt Bizzey met nieuwe muziek en staan er uiteraard meer shows op bijvoorbeeld festivals op de planning, onder meer Amsterdam Open Air en Lowlands. En wat is een festival nou zonder lekker drankje? Als we aan Bizzey vragen wat zijn favoriet is, is het antwoord meteen duidelijk: „Een Dark and Stormy.” Dus: ga je binnenkort naar een festival? Laat je normale biertje eens staan en ga voor een nieuwe ontdekking!

