Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marcel Levi bij Sophie & Jeroen over dalende vaccinatiegraad: ‘Super ernstige ziektes’

Omdat de vaccinatiegraad in Nederland daalt, steken ‘ouderwetse’ ziekten als kinkhoest weer de kop op. Hoogleraar geneeskunde Marcel Levi schoof gisteravond aan bij Sophie & Jeroen om het over vaccinaties en over deze ziektes te hebben.

Want het gaat hier niet zomaar om „een vage griep”, vertelt hij. Het gaat in Sophie & Jeroen wel vaker over vaccinaties, onlangs sprak Jip van den Toorn uit dat we ‘zulke verworvenheden voor lief nemen’.

Marcel Levi: ‘Mensen weten niet meer wat polio is’

Gezondheidswetenschappers hebben alarm geslagen: als de vaccinatiegraad blijft dalen, is een uitbraak van ‘vergeten ziekten’ mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan difterie en kinkhoest: volgens Levi weten weinig mensen in Nederland überhaupt wat dat helemaal inhoudt. „We zijn slachtoffer van het eigen succes”, begint de hoogleraar over vaccinaties. „Mensen weten niet meer wat polio is, of difterie, of wat kinkhoest eigenlijk betekent. Je ziet er geen voorbeelden van in je omgeving en hoort er helemaal niks meer over. Daardoor is het ook heel lastig om uit te leggen waarom vaccinaties belangrijk zijn.”

Levi: „Maar als je teruggaat in de tijd en je ziet hoe ongelooflijk veel impact die ziektes hebben gehad, op kinderen en soms ook volwassenen, dan ga je wel even anders denken over vaccinaties. We hebben het niet over vage griepjes hier, we hebben het echt over super ernstige ziektes.”

‘Eigen keuze, maar wel ingrijpende beslissing’

De hoogleraar benadrukt ook dat mensen zelf het recht hebben „om te beslissen wat er met hun lichaam gebeurt”. „Dat is één van de belangrijkste principes in onze gezondheidszorg”, vertelt hij bij Sophie & Jeroen. „Dus: als je goed geïnformeerd bent en je besluit desondanks ‘ik neem geen vaccin’, dat recht heb je.”

Wel, zegt Levi, „heb je het hier over je kind”. „Daar neem je die beslissing ook voor. Natuurlijk, een meerderjarige is verantwoordelijk en heeft te zeggen wat er met het kind gebeurt, maar ik zou wel dubbel nadenken voordat je zo’n ingrijpende beslissing voor je kind neemt.”

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties