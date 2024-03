Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef om allerlei BN’ers in nep-pornofilmpjes

Dankzij AI is er heel wat mogelijk. Goede of handige dingen, maar het kan ook in ‘verkeerde handen’ vallen en allerlei nepbeelden creëren, bijvoorbeeld. Dat is wat er gebeurd is met de beelden van tientallen vrouwelijke BN’ers: er zijn nep-pornofilmpjes van ze gemaakt, zogeheten deepfakes. En daar is, ook uit de politiek, veel ophef over.

In de filmpjes zijn artiesten, presentatrices, sporters, politici en leden van de koninklijke familie te zien. Het AD deed onderzoek naar de filmpjes en meldt het nieuws vanochtend.

BN’ers in nep-pornofilmpjes

Presentatrice Sylvana IJsselmuiden is één van de BN’ers die de beelden probeert te laten verwijderen. Ook onderzoekt zij, samen met andere slachtoffers, wat er juridisch mogelijk is. „Het wordt tijd dat dit eens groot in de media komt, want het gaat van kwaad tot erger”, zegt IJsselmuiden in de krant. Ze overweegt aangifte te doen. „Ik heb al geprobeerd om het eraf te krijgen.”

Ook Hélène Hendriks, Leontine Ruiters, Noa Vahle, Jennifer Hoffman, Olcay Gulsen en Simone Simons worden in het bericht genoemd als slachtoffers die hun juridische opties verkennen. Een voormalig deelneemster aan het Eurovisie Songfestival en een Eerste Kamerlid zeggen sowieso aangifte te doen in de hoop dat de filmpjes „zo spoedig mogelijk offline gaan”.

Vorig jaar werd nog een 39-jarige man uit Amersfoort veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur, omdat hij een deepfakevideo maakte van WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma. Zij maakte er in 2022 een programma over voor NPO 3.

Ophef in de politiek om deepfakes

Niet alleen door de slachtoffers zelf, maar ook door politieke kopstukken wordt verontwaardigd gereageerd. Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz noemt het „misselijkmakend en bovendien strafbaar. Doe alsjeblieft aangifte!”

D66-Kamerlid Joost Sneller zegt op X een debat over deze deepfakes te hebben aangevraagd. „Deze bedrijven en makers mogen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen, en mensen moeten beschermd worden door zo snel mogelijke verwijdering.”

