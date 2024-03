Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VVD wil ongevaccineerde kinderen weren uit de opvang

Je ongevaccineerde kind naar de opvang brengen? Als het aan de VVD ligt is dat binnenkort verleden tijd. Die partij komt namelijk met een wetsvoorstel om ongevaccineerde kinderen uit de kinderopvang te weren als de vaccinatiegraad te laag is. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij vandaag na berichtgeving door RTL Nieuws.

Recente gevallen van kinkhoest en mazelen, en de dalende vaccinatiegraad in het algemeen zijn voor de VVD aanleiding om dit wetsvoorstel, dat uit 2020 stamt, maar toen niet werd ingediend, af te stoffen.

Wanneer de VVD het wetsvoorstel in zal dienen, is nog niet bekend. Ook de precieze vaccinatiegraad waarop de plicht zou moeten gelden, staat nog niet vast. Bovendien is het niet duidelijk of het voorstel op genoeg steun in zowel de Tweede als de Eerste Kamer kan rekenen.

Controverses over coronavaccinaties

In 2018 kwam D66-Kamerlid Rens Raemakers ook al met een soortgelijk voorstel. Die wet zou kinderopvangcentra de mogelijkheid geven om ongevaccineerde kinderen te weren. Het wetsvoorstel sneuvelde bijna vier jaar later in de Eerste Kamer na controverses over coronavaccinaties.

Volgens de VVD-woordvoerder gaat het voorstel dat er nu ligt verder. Kinderopvangcentra krijgen niet de mogelijkheid om ongevaccineerde kinderen te weren, maar worden ertoe verplicht.

Vaccinatiegraad in Nederland daalt

De vaccinatiegraad in Nederland daalt al enkele tijd. Voor de belangrijkste vaccinaties tegen de bof, mazelen en rode hond en tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio zakte de vaccinatiegraad het afgelopen jaar al onder de 90 procent.

Volgens het RIVM komen er wekelijks zo’n 250 meldingen van kinkhoest binnen. Daarbij gaat het om minimaal twintig baby’s met kinkhoest. In februari en maart zijn er zelfs vier baby’s overleden aan de besmettelijke ziekte.

Vijftien ongevaccineerden liepen mazelen op

En ook de mazelen duiken op in Nederland. Veertien kinderen en een volwassene in Zuidoost-Brabant hebben de ziekte opgelopen. Geen van hen was gevaccineerd tegen de ziekte.

Het Radboudumc in Nijmegen is dan ook bang voor een uitbraak. „Inmiddels verwachten Nederlandse ziekenhuizen een mogelijke uitbraak van mazelen. Specialisten vragen zich niet af óf die uitbraak komt, maar wanneer.”

