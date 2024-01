Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daan Schuurmans bij Op1 over nieuw seizoen Het verhaal van Nederland: dit is het nieuwe verhaal

Het verhaal van Nederland krijgt er een verhaal bij, vertelde Daan Schuurmans gisteren bij Op1. Het populaire geschiedenisprogramma duikt deze keer in de geschiedenis van de Oranjes. En dat liep niet altijd even soepel, blijkt.

Metro schreef over het vorige seizoen al dat het ‘een regelrechte voltreffer van de NTR’ was. Met Daan Schuurmans als verteller duik je in de geschiedenis van Nederland, je leert over mensen die duizenden jaren geleden in ons land leefden en hoe dat toen was. En nu krijgen we dus een geschiedenislesje over de beroemdste (misschien wel belangrijkste?) familie van Nederland.

Daan Schuurmans bij Op1 over Het verhaal van Nederland

Op1-presentatoren Fidan Ekiz en Sven Kockelmann mochten alvast twee afleveringen van Het verhaal van Nederland over de Oranjes kijken, over „de grondlegger, de vader des vaderlands” Willem van Oranje. „Het is gedramatiseerd, het ziet er prachtig uit, bijna Britse kwaliteit”, complimenteert Kockelmann Schuurmans. „De Oranjes zijn een dynastie die voortdurend langs de randen van de afgrond loopt”, schetst de Op1-presentator het beeld. „Zeker”, aldus Schuurmans. „Er zijn steeds momenten geweest waarop het bijna afgelopen was met de dynastie.” Hij noemt Het verhaal van Nederland ‘een monsterproductie’. „Bij een filmproductie behandel je weleens veertig jaar geschiedenis, in dit geval is het 700 jaar.”

Het verhaal van de Oranjes speelt zich op verschillende plekken in Europa af en dus reisde de crew van Het verhaal van Nederland af naar onder meer Duitsland (dat op dat moment bij Nederland hoorde) en België. Zo was het huwelijk van Willem van Oranje er eentje voor „rijkdom, positie en gezag”. Hij trouwde dus Anna van Saksen, een Duitse. „Maar zij werd verliefd op hem”, merkt Kockelmann op. Schuurmans: „Klopt en dat is niet zo gek, want het schijnt een heel mooi, charmant figuur te zijn geweest. Maar het was geen gelukkig huwelijk.”

Voor Willem van Oranje was het huwelijk namelijk meer een transactie dan een liefdesverbinding, leren we in Het verhaal van Nederland. Schuurmans: „Hij dacht inderdaad ‘dit is een transactie en ik blijf toch graag doen wat ik graag doe’.” En ‘wat ik graag doe’ was rokkenjagen. „Dat deed hij veelvuldig, wel discreet en heteroseksueel, dat was heel belangrijk binnen de familie. Later in het verhaal zien we op een bepaald moment dat iemand zich op het homoseksuele richt. Dat is Willem de tweede.”

Kortom: er is heel wat te zien in Het verhaal van Nederland over de Oranjes. Er zijn ook afleveringen over de familie van nu, zoals eentje over prins Bernhard.

‘Prinses Beatrix zei: veel sterkte ermee’

Om Het verhaal van Nederland te kunnen filmen, waren veel bezoeken aan paleiselijke locaties nodig. Zo noemt Schuurmans een voorval waarbij de crew twee auto’s wilden verplaatsen zodat ze Huis ten Bosch konden filmen, maar dat bleken de auto’s van Willem-Alexander en Máxima te zijn.

Tijdens het filmen bij Paleis het Loo werd het team van de serie er „discreet” van op de hoogte gebracht dat prinses Beatrix aanwezig was. „Ze was een rondleiding aan het geven en het was eigenlijk heel rustig, geen enorme beveiliging eromheen. Ik kon het toch niet laten om erop af te lopen en iets tegen haar te zeggen.” Wel moest Schuurmans opzoeken hoe dat ook alweer hoort, met ‘koninklijke hoogheid’. „Ik zei ‘we maken een programma over de familie Oranje-Nassau’. Ze keek me aan en zei met de nodige humor: ‘Nou, veel sterkte ermee’.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

