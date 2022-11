Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Welmoed Sijtsma werd slachtoffer van deepfake-porno: ‘Je schaamt je, terwijl je het niet bent’

Het gezicht van presentatrice Welmoed Sijtsma, die je onder meer kent van talkshow Op1, werd gebruikt in een deepfake-porno. Ze maakte er een documentaire over en ging op zoek naar de maker van deze video. Gisteravond vertelde Sijtsma bij talkshow Khalid en Sophie over deze zorgwekkende technologische ontwikkeling en de impact die het heeft.

Bij deepfake-porno wordt het lichaam van een pornoactrice of acteur gebruikt, met het gezicht van iemand anders erop geplakt. Sijtsma ontdekte via een berichtje op Instagram dat haar gezicht op een pornosite stond. En daar trof ze duizenden deepfake-video’s met gezichten van actrices en influencers aan. Zo komt ook influencer Nochtli Peralta Alvarez langs in de documentaire, en meer bekende mensen. Maar ook onbekende gezichten staan op dit soort websites.



Welmoed Sijtsma over documentaire bij Khalid en Sophie

Gisteravond schoof Sijtsma aan bij Khalid en Sophie om te vertellen over haar film Welmoed en de Sexfakes en haar zoektocht naar de maker van de deepfake-video. „Je schaamt je, terwijl jij het niet bent. Daar zit ook mijn boosheid over dit onderwerp. Dat er zoveel vrouwen in deze positie worden gezet, waarin zij niet willen zitten. Dat klopt gewoon niet.”

De presentatrice benadrukt dat de techniek zich inmiddels zo snel ontwikkelt dat het steeds makkelijker wordt om zo’n video te maken. „En dat het heel erg echt lijkt.” Volgens haar hobbelt de huidige wetgeving achter de technologie aan. Want je kunt aangifte doen en hulp inschakelen om de video offline te halen. Maar de daders zijn veelal anoniem en de video’s staan vaak op honderden websites. In Sijtsma haar geval op maar liefst 900 websites.

Zoektocht naar de maker van deepfake-pornofilm

Twee hackers sporen uiteindelijk de maker van Sijtsma’s video op. Ze spreekt hem persoonlijk via een chat. De reden voor zijn actie? De maker verkondigt dat hij het filmpje maakte om te experimenteren met de technologie.

Nadat Sijtsma haar verhaal heeft gedaan, is tafelgast Eric Corton helder over dit soort video’s. „Klik er gewoon niet op en stuur het niet door, bekijk het gewoon niet. Flikker op met die onzin.” Overigens gebeuren er ook goede dingen met deze deepfake-techniek. Zoals bij de zaak rondom de gedode Sedar Soares (13), waarin deepfake werd gebruikt om meer tips en getuigen op te roepen.

Je kijkt Khalid en Sophie terug via NPO.

De vierdelige documentaire van Welmoed Sijtsma kijk je evenals via NPO en is onder meer vanavond vanaf 22.25 uur te zien op NPO 3.