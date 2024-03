Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Keuringsdienst van Waarde ontstemd over ‘verrassingseieren’ in koek en saus

We eten in Nederland graag eitjes van kippen die een goed leven hebben gehad, want we hanteren de hoogste normen als het gaat om kippenwelzijn. Maar lang niet alle landen doen dit, zo blijkt uit de nieuwste aflevering van Keuringsdienst van Waarde. Veel eieren die verwerkt zijn in bijvoorbeeld sauzen en koekjes zijn namelijk afkomstig uit landen waar kippen het en stuk minder goed hebben.

Koop in Nederland een ei en je weet waar die vandaan komt. De code op de schaal verklapt namelijk de herkomst en de leefomstandigheden van de kip die ‘m gelegd heeft. Een code die begint met een 2 staat voor scharreleieren, een 1 staat voor vrije uitloop en een 0 voor biologisch. Maar hoe zit dat met eieren die al in producten zijn verwerkt?

Op de verpakking van bijvoorbeeld een pot mayonaise staat niet vermeld welke eieren de producent heeft gebruikt. Die eieren komen zelfs al gebroken en verdeeld in eigeel of eiwit aan bij de fabrikant. „Het komt in grote boxen binnen en daar tappen wij het beroken eigeel uit in de fabriek”, vertelt een medewerker van een sausfabriek in de aflevering van Keuringsdienst van Waarde. De doos met eigeel wil hij liever niet laten zien. „De certificaten tonen aan dat we scharreleieren gebruiken.”

Kippen in EU leggen jaarlijks honderd miljard eieren

Maar of dat voor alle producten waar ei in verwerkt is, geldt, blijft een mysterie. In de EU zijn er volgens pluimvee-econoom Peter van Horne ongeveer 380 miljoen kippen die per jaar zo’n honderd miljard eieren leggen. Maar lang niet alle landen zowel buiten als binnen de EU hanteren zulke hoge normen voor kippenwelzijn als Nederland. „Er komen steeds meer eieren uit Oekraïne en Azië. Die eieren voldoen niet aan de standaard. Daar passen ze de milieuregels en stikstofnormen die wij hanteren niet toe”, aldus Van Horne.

Bovendien worden er door zogenoemde eierenbrekers, fabrieken waar eieren voor gebruik in sauzen, koekjes en pasta alvast gebroken worden, ook veel kooi-eieren van buiten de EU verwerkt. Dat zijn veelal eieren afkomstig van legbatterijkippen. Die kippen leven met zo’n twintig soortgenoten per vierkante meter.

Ook kooi-eieren verwerkt in fabrieken

Hoewel deze legbatterijen in de hele EU zijn afgeschaft, worden de eieren die hier vandaan komen nog wel verwerkt in sommige producten, zo ontdekte Keuringsdienst van Waarde. „Wij breken en verwerken de eieren en maken ze klaar voor fabrikanten. Dat doen we ook met kooi-eieren”, geeft een vertegenwoordiger van een eibrekerij toe in de uitzending.

Of er in onze mayonaise misschien wel legbatterij-eieren verwerkt zijn, blijft dus gissen. Zie je ‘herkomst: China’ op de verpakking van een product met ei staan, dan is de kans volgens Van Horne groot dat het om eieren van legbatterijkippen gaat.

Nieuwe Europese regelgeving waarbij producten verplicht zijn om aan te geven waar de eieren precies vandaan komen, is volgens hem dan ook nodig om er zeker van te zijn dat alle eieren die we consumeren afkomstig zijn van kippen die een goed leven hebben. Maar tot die tijd blijft het een ‘verrassing’ welke eieren er in onze producten verwerkt zijn.

Kijkers Keuringsdienst van Waarde vragen tekst en uitleg

„Er zit dus allerlei regelgeving aan hele eieren. Maar in koekjes, sauzen en andere producten, zitten eieren uit oost-Europa die op geen enkele manier aan onze regelgeving voldoen. Albert Heijn, Jumbo, Nestle, Unilever uitleg?”, schrijft een kijker op X. „Zo blij met deze aflevering van keuringsdienst van waarde over de verstopte eieren in producten! Je probeert als consument te betalen voor een traceerbaar, duurzamer, diervriendelijk ei maar in alle producten waar ei in verwerkt is – geen idee”, schrijft een ander. Nog een andere kijker komt met een oplossing: „Als je nou besluit veganist te worden hoef je nergens meer over in te zitten.”



Het hele aflevering van Keuringsdienst van Waarde kijk je terug via NPO Start.

