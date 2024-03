Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Mees (23): ‘Ik heb 25.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 23-jarige Mees, die niet vies is van hard werken.

Beroep: chemisch fysisch analist

Nettoinkomen: 2600 euro

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

De Spaarrekening van Mees

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op de spaarrekening staat 25.000 euro. Daarnaast heb ik nog een cryptorekening waar 1100 euro op staat en dan heb ik nog twee beleggingsrekeningen. Op de ene beleggingsrekening staat 5200 euro en op de ander 4100 euro.”

Hoe heb je die bedragen bij elkaar gespaard?

„Van ons pa en ma heb ik geleerd dat je moet werken voor je centen. Op mijn 12e ben ik begonnen als prei-zetter bij de boer. Later – ik denk rond mijn 16e – ben ik bij een zonweringsbedrijf gaan werken. In de afgelopen 6 jaar heb ik daar kunnen doorgroeien tot chef werkplaats. Daar heb ik nu vijf jonge jongens onder mij. Daar heb ik heel veel technische kennis opgedaan, wat heel chill is voor mij.

Ik heb een mbo 4 Chemisch-fysisch analist-opleiding gedaan. Op school waren mensen wel slim, maar niet technisch. Die technische kennis heb ik opgedaan bij het zonweringsbedrijf. Elke vrije dag die ik had, en heb, werk ik ongeveer. Met carnaval wil ik vrij, ik vraag een keer vrij voor een festival en in de zomer wil ik een keer op vakantie. Maar verder werk ik liever.

Naast mijn fulltime baan werk ik elke zaterdag nog bij de zonwering en daarnaast werk ik freelance af en toe voor een kennis met een Domino’s filiaal. Als hij mensen nodig heeft en ik wil wat extra werken, dan bezorg ik voor hem en stuur ik daarna een factuurtje. Overdag werk ik dan in het lab, dan rijd ik daarna door naar Domino’s en werk ik tot een uur of één. De volgende dag begint het weer om half acht.”

Elke vrije dag die ik had, en heb, werk ik ongeveer.

„Al het geld dat ik verdien met mijn extra werk, gaat naar mijn spaarrekening. En onlangs heb ik bijvoorbeeld nieuwe banden gekocht voor mijn motor, dat betaal ik ook van de extra inkomsten.”

Hoe besteed je je geld?

„Ik doe niet vaak grote uitgaven en ik koop ook niet iedere week nieuwe kleren. Ik heb een aparte rekening voor mijn vaste lasten. Daar stort ik iedere maand 350 euro op, zodat ik daar verder niet naar om hoef te kijken. Daar betaal ik mijn verzekeringen van, een Disney+ abonnement, dat soort dingen. Ik betaal geen kost en inwoning, mijn ouders vinden het nog hartstikke gezellig dat ik thuis woon. Doordeweeks heb ik dus haast geen kosten. In het weekend geef ik wel geld uit in de kroeg.

Natuurlijk moet ik af en toe tanken. En kosten voor mijn motor zie ik ook als een plezieruitgave. Vorig jaar ben ik met de motor naar Duitsland gegaan en dat kost dan wel een paar honderd euro. Af en toe bestel ik eens iets online of haal ik koffie onderweg. En soms een festivalticket, die zijn tegenwoordig ook stervensduur.”

Hoe ziet je spaarstrategie eruit?

„Er gaat 850 euro naar de gewone spaarrekening. Ieder jaar wil ik daar minimaal 10.000 euro op sparen. Ik heb een potje voor mijn vakantie, een nieuwe telefoon en voor de extra gewerkte uren. Daarnaast gaat er nog 200 euro per maand naar mijn beleggingsrekeningen.”

Hoe ben je op deze aanpak gekomen?

„Vanuit huis heb ik dit geleerd. Op mijn 18e heeft ons ma een tabel gemaakt waarin alle inkomsten en vaste uitgaven staan, zodat ik nooit in de knoei kom. Ik heb liever aan het eind van de maand nog geld over, dan dat ik nog maand over heb. Aan die tabel houd ik me nog steeds en dat werkt super goed. Soms geef ik de ene maand meer uit dan de andere maand. Maar op mijn lopende rekening probeer ik altijd wel zo’n 1200 euro te hebben. Als ik onder de 1000 euro kom, krijg ik direct stress, dus dat voorkom ik.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Het kan altijd beter, maar als ik naar andere jongeren kijk van mijn leeftijd, dan denk ik dat ik het wel goed voor elkaar heb. Ik ben de jongste in mijn vriendengroep, dus dan zie ik soms wel dat de meeste van hen verder zijn met hun uitgaven en inkomsten.

Ik heb altijd geleerd: van hard werken word je niet rijk, van veel werken wel. Ik haal gewoon overal een beetje geld vandaan. Ik pak dingen snel op en ik ben handig en technisch. Daardoor kan ik ook zelf makkelijk aan dingen sleutelen, wat ook weer een hoop geld scheelt. Dan heb ik geen kosten aan een monteur en ik hoef ook geen vrije dag te regelen om de auto of motor weg te brengen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Dan zou ik misschien wat meer inkomsten willen. Ik zou ook wel graag wat voor mezelf willen beginnen. Maar soms vind ik te veel dingen leuk en interessant. Ik zie overal werk en ik ben ook wel ondernemend. Ik heb weleens gedacht aan een eigen Domino’s, of een bedrijf in auto’s wassen.”

Wat is je beste financiële tip voor anderen?

„Sowieso zou ik zeggen: zet even je inkomsten en uitgaven op een rij. En sommige mensen kopen iedere week nieuwe kleren. Ik denk dat je beter een broek van 80 tot 100 euro kunt kopen waar je vijf jaar mee doet, dan een broek van 40 euro die binnen een jaar kapot is. Zelf ben ik ook wel van de merkkleding, in de zomer draag ik altijd Lacoste polo’s, die ik inmiddels in alle kleuren heb, maar die koop ik dan ook vaak met korting.”

In de zomer draag ik altijd Lacoste polo’s, die ik inmiddels in alle kleuren heb.

Kort nadat het interview afgelopen is, belt Mees terug. Hij wil graag nog een quote delen die voor hem belangrijk is. „’Spend your money where you spend your time’. Ik zit graag op de motor, dus daar geef ik geld aan uit. Maar werk je thuis, dan kan het ook fijn en goed zijn om te investeren in een goede stoel of een mooi bureau. Waar je graag mee bezig bent en waar je plezier uithaalt, dat mag wat kosten.”

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties